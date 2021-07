V titulku vyjmenované otázky dostávám poslední týdny několikrát denně. Digitální zlato od května odepsalo polovinu své hodnoty, což logicky na trhu vyvolalo vlnu nejistoty – a lidé a média panikaří.

Předně je potřeba říct, že to, co tady píšu, nejsou investiční rady, ale pouze můj pohled. Každý si na to musí udělat názor sám. Když se ale podíváte do minulosti, není to nic neobvyklého. 94 procent investorů na krypto trhu jsou retailoví investoři a ti se většinou rozhodují podle zpráv z médií. Když je bitcoin nahoře, nakupují. Když jeho cena klesne, rychle se ho naopak zbavují. A to je jedna z příčin i současné situace na trhu.