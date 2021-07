Nejširší globální akciový index MSCI All Country World si od začátku roku připisuje vysoce nadprůměrné zhodnocení na úrovni 10 procent. Zároveň je tento index na novém historickém maximu. Stejně tak valuace neboli ocenění podle nejpoužívanějšího indikátoru P/E na úrovni 27násobku se pohybuje velmi vysoko. Znamená to totiž, že investoři nyní za akcie v průměru platí 27násobek ročního zisku a doba návratnosti akciových investic nyní činí přibližně 27 let.

Toto jsou samozřejmě velmi vysoké hodnoty, které pravděpodobně napovídají, že jsou momentálně akcie z globálního pohledu poměrně drahé. Železný zákon investování přitom říká, že vysoko oceněná investiční aktiva budou mít ve střednědobém horizontu v historickém srovnání spíše podprůměrné zhodnocení. Momentálně proto očekávám, že průměrné roční akciové zhodnocení na základě globálního akciového indexu včetně dividend v následujících pěti letech nepřesáhne pět procent.

Jaký hlavní závěr by si měli investoři z této ne zcela optimistické prognózy vzít? Především to, že v současné době je třeba více než kdy jindy orientovat se na takzvanou aktivní investiční správu, v jejímž rámci se investiční manažeři snaží do svých investičních fondů nakupovat podhodnocené cenné papíry a zároveň se vyhýbat cenným papírům nadhodnoceným. Minulých deset let přálo pasivním investičním strategiím, jako jsou burzovně obchodované fondy ETF, které pouze slepě kopírují akciové indexy. Domnívám se, že pro investiční úspěch v následujících deseti letech bude třeba investiční strategie přesně opačná.

V rámci naší globální akciové alokace proto momentálně aplikujeme dvě klíčové investiční sázky. Zaprvé preferujeme rozvíjející se trhy oproti trhům rozvinutým a zadruhé preferujeme hodnotové akcie oproti akciím růstovým. Obě sázky vyplývají hlavně z akciových valuací, neboť jak rozvíjející se trhy, tak i hodnotové akcie jsou oproti svým protějškům výrazně levnější.