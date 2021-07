Jako první věc po volbách navrhneme zřídit vyšetřovací sněmovní komisi nezávislých odborníků k pochybným zakázkám během pandemie. Ne, to není Přísaha Roberta Šlachty. To jsou Piráti. Asi viděli, jak Přísaha letí v průzkumech nahoru, takže se také rozhodli zahrát na strunku spravedlivého boje s korupčníky.

Piráti jsou do boje s korupcí úplně zapálení. V těchto dnech se stal jejich hlavním předvolebním tahákem. „Koalice Pirátů a STAN v Praze zatočí s korupcí.“ „Piráti a starostové představili velký protikorupční program a konkrétní kroky pro boj s šíbry.“ Piráti dokonce musí trochu brzdit. Raději stáhli svůj protikorupční banner, na kterém pirátský lídr Jakub Michálek lasem chytá prchajícího lumpa v obleku, jemuž se z plné brašny sypou úplatky v podobě bankovek z populární hry Dostihy a sázky. Možná to byla jen další mladická nerozvážnost, po pár hodinách ale tahle infantilnost ze stránek strany zmizela. A můžeme jen doufat, že zase nevyjede ten legendární vězeňský autobus Pirátů z minulých voleb, na který by bylo lepší zapomenout, jak moc byl vkusný.