Andrej Babiš má migranty a možná i letos najde naše české lithium, které bude potřeba uchránit před zlými cizáky. Piráti ohřívají vystydlou polévku boje s korupčníky a šíbry. A také lidovci se rozhodli přispět do předvolebního boje o každý hlas jedním dráždidlem emocí – předseda KDU-ČSL Marian Jurečka navrhl snížit důchody exponentům komunistického režimu v Československu. Lidem, kteří působili v komunistické vládě, v ústředním výboru KSČ nebo ve zpravodajských službách, by se tato doba nezapočítávala do důchodu.