„Prosím, připoutejte se. Za pár minut budeme startovat.“ Po tomto pokynu si zamáčknete přezky a začnete nervózně sledovat odpočet. Nebude to trvat dlouho a pod vašima nohama se probudí k životu ohnivá bestie, která se pokusí přervat gravitační sevření naší rodné hroudy. Zážeh! Všechno se třese, ale naštěstí to netrvá dlouho. Po asi dvou minutách loď ztichne a vy pocítíte ztrátu váhy. Stejně jako stovky jiných před vámi jste dosáhli hranice vesmíru. Zatímco většina předchozích musela projít náročným výcvikem, vám stačilo „jediné“: koupit si místo v kosmické lodi.

Co se vám může zdát jako nepříliš povedený úvod do béčkového sci-fi románu, se již brzy stane realitou všedních dní. Začátkem příštího týdne se totiž do vesmíru chystá soukromá kosmická loď, která na své palubě ponese vesmírné turisty! Vesmírný turismus sice není nic nového – historicky se už platící zákazníci do vesmíru podívali – jenže to nebylo stejné. Dřívější cestovatelé totiž letěli do vesmíru na palubě lodí patřících jednotlivým národním státům. Tentokrát tomu bude ale jinak. Na svou cestu se totiž vydají na palubě lodí vlastněných soukromými společnostmi. Ano, společnostmi, nikoliv státy. Není to překlep.