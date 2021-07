Učebnice pro studenty ekonomie se budou muset přepisovat. Některé centrální banky totiž letos začaly do svých cílů zařazovat takzvanou klimatickou politiku. Evropská centrální banka (ECB) minulý týden oznámila, že bude při stanovování měnové politiky zohledňovat změnu klimatu, konkrétně emise uhlíku. Objevují se minimálně dva velké otazníky.

Za prvé, konsenzem posledních 40 let v měnové teorii je to, že centrální banky mají být nezávislé vůči politické scéně. Klimatická politika je přitom z definice politickým tématem. Mohou ji legitimně uskutečňovat vlády. Kdykoli se však centrální banky v minulosti příliš snažily vyhovět politikům, dopadlo to špatně.