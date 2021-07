Versálky a stručné sdělení. Andrej Babiš, respektive jeho tým, napsal ve čtvrtek na sítě lakonický příspěvek „ZÍTRA ŘEKNU PRAVDU“. Žádné další vysvětlení se k této zprávě nevázalo. O tom, čím nás premiér v pátek překvapí, se šlo jen dohadovat – a taky že se tak na sítích zhusta dělo. Nakonec zítra je dnes.

Není to přitom poprvé, co Babiš zvolil na sociálních sítích kratší formát ohlášek směrem k lidu. Například v červnu roku 2013 napsal pouze „Zítra asi něco koupím“, načež o dva dny později už bylo jasné, že se stal novým majitelem mediálního domu Mafra. Dalšími „údernými“ sděleními byly například „Frontu jsem poctivě vystál“ během močení na festivalu Votvírák nebo „Jenom vám chci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. Ať si to všichni zapamatují. A krásné ráno vám všem.“

Zítra asi něco koupím — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 24, 2013

O pravdě už Babiš také několikrát hovořil. Známý je jeho příspěvek z konce roku 2019, kde odkazuje na svá pravidelná týdenní hlášení „čaulidi“. Oznamuje v něm, že jich napsal už 118, a sdělení ukončuje následovně: „Přečtěte si pravdu. Přímo ode mě.“ Tato Babišova zpráva se objevila ve všech denících, které premiér vlastní, protože se mu „prostě chtělo“ koupit si inzerci.

Už to tady lidi objevili, jo, koupil jsem si inzerci. Prostě se mi chtělo. Ve všech denících, ať mám víc čtenářů. Další příběh týdne vyjde v neděli 17. 11., tak se přijďte podívat. I když stejně myslím, že to všichni tajně čtete 🤓 pic.twitter.com/on7JqZDLHj — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 14, 2019

Zajímavé je také přirovnání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. I on byl známý svými krátkými a údernými příspěvky, která často psával – stejně jako nyní Babiš – kapitálkami. Slavná je například věta „I WON THIS ELECTION, BY A LOT!“ (Tyto volby jsem vyhrál, o hodně!) během loňských prezidentských voleb, jejichž výsledky Trump dlouhodobě odmítal a zdráhal se uznat vítězství Joea Bidena. Trumpův Twitter s vámi už ale sdílet nemůžeme, neboť mu byl trvale samotnou společností zablokován.

Nyní se už vraťme ke čtvrtečnímu Babišově příspěvku. Ten celkem nepřekvapivě strhl smršť komentářů jak na Twitteru, tak na Facebooku. Nejlajkovanější pochází z pera komentátora HN Petra Honzejka, který premiéra upozornil na to, že existují lidé, kteří pravdu říkají zcela běžně.

Další uživatelé Babišovi radili, co si má vzít s sebou do vězení (protože kdyby skutečně začal mluvit pravdu, setkání s policií se s největší pravděpodobností nevyhne), jiní byli viditelně znejistěni tím, zdali nejde o nějaký falešný účet (jako má například hradní mluvčí Jiří Ovčáček). Člověk s přezdívkou Jiežibaba se pak těšil na to, až konečně uvidí Babišovu legitimaci z StB.

Jsou lidi, kteří to dělají běžně. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) July 15, 2021

Pozadu nezůstal ani výše zmíněný falešný účet Ovčáčka. Podle něj mělo v pátek nastat stanné právo. „Kontrolu v ulicích převezme armáda, bude zaveden striktní zákaz vycházení, silové složky státu udělají vše pro to, aby bylo zabráněno rabování a násilnostem. Spolupracujte a nic se vám nestane,“ píše na své zdi. Na Facebooku se vyjádřil i předseda spolku Milion chvilek za demokracii Benjamin Roll. „U normálních lidí se to nemusí takhle dopředu avizovat, ale chápu, že aspoň pro sebe si musíte dělat poznámky, abyste se ve svých lžích vyznal,“ tvrdí.

Reagovat nezapomněli opoziční Piráti, kteří vsadili na v poslední době oblíbený mem s Anakinem Skywalkerem a Padmé Amidalou ze ságy Star Wars.

Uživatel Přemýšlivý popelář dokonce sepsal soupis možných variant pátečního oznámení. Apríl v pátek není, ale nějaká z těchto predikcí klidně vyjít mohla. „1) Uvidíme účtenku s částkou, kolik Agrofert ukradl. 2) Babiš je Kazma a celý to bylo fór. 3) Oznámení o dobrovolném nástupu do vězení. 4) Zahradník je gay. 5) Monika se furt bojí 6) Váš syn odjede 'dobrovolně' s CK Protopopov do Turkmenistánu.“

Varianty:

1. Uvidíme účtenku s částkou, kolik Agrofert ukradl

2. Babiš je Kazma a celý to byl fór

3. Oznámení o dobrovolném nástupu do vězení

4. Zahradník je gay

5. Monika se furt bojí

6. Váš syn odjede "dobrovolně" s CK Protopov do Turkmenistánu

7. Nevím, dál... — premýšlivý popelář (@radek_kopal) July 15, 2021

Nakonec to ale premiér nevydržel až do pátku (takže zase trochu lhal) a ještě ve čtvrtek večer sdílel na sítích tu velkou novinu, a sice, že vydává další knihu. A to rovnou s absurdním názvem Sdílejte, než to zakážou! Je k dispozici zatím online a Babiš v ní popisuje svůj příběh v politice.

Mezi tématy knihy bude mimo jiné opět celkem nepřekvapivě to, proč jsou podle Babiše Piráti zrádci země a největším nebezpečím, které Česku aktuálně hrozí. Už dříve hlásal, že Piráti chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty.

Kromě svých vizí (zvýšení porodnosti nebo Česko jako kosmická velmoc) se Babiš v knize klasicky vychloubá. Píše proto, co vláda pod jeho vedením udělala pro lidi a co chce ještě pro zemi vykonat. Doufejme, že už toho moc nebude.

Už to do zítra nevydržím, tady to máte. https://t.co/ybD7BIwxpW — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 15, 2021

Své nápady premiér popsal v knize i před předchozími parlamentními volbami v roce 2017. Publikace O čem sním, když náhodou spím obsahovala jeho vizi Česka do roku 2035. Psalo se v ní mimo jiné o stavbě vysokorychlostní železnice a dálnic, o omezení počtu poslanců nebo o zavedení přímé volby starostů.

A na závěr další kniha... Jak by měl Babišův spis vypadat podle internetového baviče TMBK?