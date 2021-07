Původně jsem chtěl psát recenzi na předvolební knihu Andreje Babiše Sdílejte, než to zakážou!. Pak mi ale došlo, že bych ze sebe udělal naprostou lamu. Copak má smysl vážně se zabývat takovými koninami, jako že se z Česka stane kosmická velmoc, nebo tím, že nové byty budou stát 16 tisíc korun za metr? To by bylo jako pokoušet se za pomoci exaktních metod vyvracet pohádky ovčí babičky.