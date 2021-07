Do voleb zbývá 11 týdnů a je možné říci, že Andrej Babiš přece jen v něčem říká čistou pravdu: ANO bude mít opět nejlepší kampaň. Proč to lze tvrdit? Protože dobrá kampaň je taková, které se daří být neustále před konkurencí, překvapovat, nastolovat témata. A také efektivně protivníky špinit a zatlačovat je tak do defenzivy. To všechno tým Andreje Babiše zvládá zatím dokonale, na rozdíl od týmů koalic Pirátů a STAN i Spolu.

Pokud jde o nastolování témat, bylo to vidět na představování knihy, kterou sepsali Babišovi markeťáci. Celé Česko několik dní o ničem jiném nemluvilo. Téměř geniální byl už úvodní tweet „zítra řeknu pravdu“, který knihu avizoval. Ti, kdo se Babišovi smáli, včetně autora tohoto textu, který na Twitteru utrousil, že „někteří lidé říkají pravdu běžně“, se nevědomky podíleli na zvyšování dosahu zprávy.

Výsměch navíc fungoval tak, že si voliči ANO řekli, že se Babišovi zase ubližuje, a to opět zvýšilo jejich narušenou loajalitu k němu. I premiérovi odpůrci tak fungovali od začátku de facto v jeho prospěch, chcete-li jako jeho užiteční idioti. Stejně tak fungují nyní opoziční politici, kteří marketingový tlustospis rozebírají a vysmívají se nesmyslům, jež se v něm objevují, typu že se z Česka stane kosmická velmoc. Povzbuzují tak dojem, že zatímco premiér aspoň přichází s pozitivními myšlenkami, oni sami nic nemají a jen kritizují. Babiš opět dokáže ve svůj prospěch jako dobrý zápasník sumo využít i energii soupeřů, kteří se vlastním úsilím dostávají mimo ring.

Pokud jde o negativní část kampaně, vede si ANO neméně dobře. Markeťáci ANO chápou, že v kampani je nutné konkurenta vykreslovat nikoliv jako soupeře, který pouze nabízí špatná řešení, ale rovnou jako nepřítele lidu. Odtud neomalená a lživá tvrzení typu že Piráti chtějí do země přivést hordy migrantů a nastěhovat je Čechům do bytů. Jsou to samozřejmě nesmysly, není to fér, je to špinavost, ale i když to všechno je většině voličů jasné, na Pirátech a starostech stejně ulpí podezření, že jsou jaksi divní, přesně podle úsloví „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. To Piráty zatlačuje do defenzivy, nutí je to věnovat se aktivitám jako zřizování call centra na vyvracení dezinformací o nich samých a bere jim to prostor na komunikaci vlastních témat. A s defenzivní taktikou ještě žádná strana volby nevyhrála.

Související 22. 7. Sdílejte to, než Tomio Okamura smaže Andreje Babiše 22. 7. Komentář Jana Kubity Pojďme na krátkou návštěvu k panu Andreji Babišovi. Na jeho Facebook, kde právě svým 233 tisícům sledujících představil předvolební knížku...

Ve prospěch ANO hrají samozřejmě i marketingová selhání konkurence. O legračním rozjezdu kampaně Pirátů, kde Jakub Michálek honil s lasem korupčníky a Olga Richterová s plastovou konvičkou zachraňovala rovnováhu přírody, se toho napsalo dost. Téhle kampani se chtě nechtě smáli i potenciální voliči Pirátů a STAN. Podobně obrázek rozjuchaných lídrů druhé opoziční koalice Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy a Mariana Jurečky na houpačce, který měl zřejmě ukázat, že jim to spolu báječně klape, jsou veselí, hraví a bezva, vstoupí do dějin nechtěné sebeparodie v politickém marketingu. Inteligentní voliči Spolu buď odvraceli zrak, nebo jim cukaly koutky. Vidíte ten rozdíl? Zatímco Babišovi se smějí ti, kdo by ho nikdy nevolili, opozici její vlastní voliči.

Že kampaň ANO funguje už nyní lépe než jakákoliv jiná, vidíme z toho, že preference hnutí, jehož šéf se totálně zdiskreditoval selháním v pandemii a kvůli jehož střetu zájmů Česku hrozí, že nedostane miliardy z evropského fondu obnovy, opět utěšeně rostou. Na rozdíl od Pirátů a STAN, kteří klesají, a Spolu, kteří jsou tak nějak na svém.

A to ještě ANO formálně kampaň ani nerozjelo. Na rozdíl od konkurence nemá jediný billboard, neprovádí kontaktní kampaň. A nebylo zveřejněno ani jeho volební heslo, které bude nepochybně opět pekelně dobré. Lidé, kteří by ANO nikdy nevolili, se mu sice budou zase smát, stejně jako se smáli předcházejícím „Bude líp“, „Řídit stát jako firmu“ nebo „Prostě to zařídíme“, ale bude fungovat. Minimálně ho znovu budou všichni znát. Na rozdíl od hesel opozice. Schválně, dokážete z hlavy říci, která hesla mají opoziční koalice Spolu a Piráti se STAN? No, nebudu vás napínat. Ta hesla zní: „Dáme Česko dohromady“ a „Vraťme zemi budoucnost“. Není to špatné, ale ten správný mix sebevědomí a pozitivní emoce, který umí uchystat Babišovi mentální alchymisté, to také není.

Zkrátka: Marketéři ANO jsou opět o parník před ostatními. Kampaň promyšleně vytáčejí do obrátek, zatímco opoziční koalice se musí soustředit na napravování vlastních chyb. Rozhodně by nebylo možné se divit, kdyby marketéři udělali zase z Andreje Babiše toho, kdo bude mít vzdor vlastním brutálním selháním budoucnost Česka na další čtyři roky ve svých rukou.

(Text je rozšířenou verzí komentáře pro ČRo Plus.)