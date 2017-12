Bylo to o fous. Komunista Zdeněk Ondráček, který mlátil lidi na demonstracích v roce 1989, se málem stal předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. A možná se jím nakonec stane. Hlasování, ve kterém ho podpořila vedle komunistů a okamuristů i značná část poslanců Babišova ANO, bylo prohlášeno za zmatečné a bude se opakovat v lednu.

Co to znamená? Hlavně to, že v současném Česku je už představitelné, že na inspektory, kteří mají mimo jiné kontrolovat, aby se policisté nechovali brutálně, bude dohlížet ten, kdo před necelými třiceti lety nešel pro ránu daleko a zřejmě si to i docela užíval. Cyničtější odpověď na prastarou otázku - "kdo má pohlídat hlídače?" - dát nelze. Hlídače může podle téhle logiky klidně pohlídat zloděj. Brrrr. Hnusná dialektika současnosti.

Je to přísné hodnocení? Ne. Ondráček sice mydlil lidi na rozkaz, ale nikdy se za mlácení demonstrantů neomluvil. Sebereflexe nula. Doba se, zaplaťbůh, proměnila, leč obsah mozkovny dotyčného zůstal nezměněn. Naprosto obludné je pak oficiální zdůvodnění komunistů, proč jako vrchního kontrolora GIBS nominovali právě buchara Ondráčka.

"Je to jediný člověk, který u nás zná tak dobře policejní problematiku," pravil ve vysílání Českého rozhlasu komunista Jiří Dolejš. Cynismus na druhou. Vypadá to, že sotva jsme se dopracovali k "pomáhat a chránit", už se opět vracíme k "buzerovat a mlátit". Soudruh Ondráček na to komisionárně dohlédne.

Zde malá osobní vsuvka: Přiznávám, že v hodnocení nemusím být zcela objektivní. V roce 1989 jsem studoval a od policajtů, jako je Ondráček, studenti dostávali na protikomunistických demonstracích co proto.

Ještě na přelomu listopadu a prosince 1989 jeden takový lomcoval pětimetrovým žebříkem, na kterém jsme v Ústí nad Labem upevňovali na budovu KV KSČ transparent "Průboj lže". Nespadl jsem, ale stejně doufám, že dotyčný policajt nikam nekandiduje. Objektivní tedy asi opravdu nejsem: Hledisko onoho policajta mi je naprosto cizí, jakož i jeho metody. A – upřímně řečeno – nehodlám na tom ani nic měnit. Konec osobní vsuvky.

Hlasování pro buchara Ondráčka hájí poslanci Babišova hnutí ANO principem proporcionálního zastoupení demokraticky zvolených stran v orgánech Poslanecké sněmovny.

"Komunisté získali nějaký počet hlasů, takže si mohou nominovat kam chtějí koho chtějí. Co my s tím. My nic, my demokrati."

Takže dámy a pánové: Houby s voctem. Je to, jako byste instalovali Josefa Fritzla do komise pro rodinu a jásali "hurá, toť pravá demokracie!". Jsou zkrátka záležitosti, kdy je potřeba říci "ne", toto je nemravnost. A komunistický buchar šéfující komisi pro GIBS je krystalickým příkladem takové nemravnosti.

Když se základní smysl pro to, co je mravně přípustné a co ne, ztratí, ztratí se postupně i svoboda.

Proč? Protože pokud budeme demokracii redukovat na hlasovací matematiku, můžeme nakonec dospět k tomu, že si "demokraticky" odhlasujeme cokoli. Třeba i to, že zase bude v cajku někoho praštit pendrekem po hlavě, protože se někomu nebude líbit, jaká hesla skanduje, proti čemu demonstruje, případně co píše, či co si myslí.

Jsou tu samozřejmě i jiné znaky postupující relativizace hodnot. Ale skorozvolení buchara Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS je nejkřiklavějším znamením doby. Doby, kdy ještě není tma, ale stmívá se.