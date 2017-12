Andrej Babiš s oblibou tvrdí, že kauzu Čapí hnízdo na něj ušila mafie. Jenže ouha. S nadsázkou se dá říci, že způsoby chování mafie připomíná spíš jednání jeho vlastních lidí. Úřady ovládané hnutím ANO úporně mlčí o obsahu zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům OLAF o kauze Čapí hnízdo. V jazyce mafie se takovému mlčení říká omerta. Nic neprozradit, mlčet, krýt šéfa za každou cenu, blaho organizace (v tomto případě hnutí) je nade vše.

To, co sledujeme, je opravdu jako ze špatného filmu: Zprávu o vyšetřování Babiše a spol. poslali z Bruselu na ministerstvo financí, které ovládá Babiš. To ji poslalo na ministerstvo pro místní rozvoj, které ovládá Babiš. A na středočeský krajský úřad, který ovládá – ano, Babiš. Korespondence mezi Babišovými lidmi je čilá, ticho o jejím obsahu hrobové.

Není divu: je to zhruba tak, jako by policie poslala zprávu o výsledcích vyšetřování šéfa nikoli na státní zastupitelství, ale jeho věrným zaměstnancům, ať s ní něco udělají. Taky by asi měli ze všeho nejspíš tendenci zprávu zmačkat a zahodit.

Tady to ale tak úplně nejde, zprávu OLAF o vyšetřování možného padesátimilionového dotačního podvodu zahodit nelze. A tak se aspoň úporně mlčí a vymýšlí se, proč se zpráva ještě zveřejnit nedá, co všechno jejímu zveřejnění brání a jaké analýzy by se daly zadat, aby se zveřejnění co možná oddálilo.

Člověk si říká: Copak asi v té zprávě je, že jsou všechny Babišovy ženy a Babišovi muži tak vyděšení? Dost pravděpodobně nic, co by premiéra potěšilo. Hlavní indicií, že šetření OLAF nedopadlo pro premiéra dvakrát dobře, je skutečnost, že Evropská komise už požádala Česko, aby vyňalo Čapí hnízdo z projektů financovaných EU. Proč by to komise dělala, kdyby bylo všechno tak křišťálově čisté, jak tvrdí Babiš? Proč by odmítala zaplatit něco, co je úplně v pořádku? Ne, tohle opravdu vypadá, že pokud jde o křišťál, tak leda o křišťál "grossovského" typu.

Pán Čapího hnízda dosud křičel "ušila to na mě mafie". Jestli ale OLAF skutečně došel k závěru, že získání dotace nebylo v pořádku, stane se tahle linie veřejné obhajoby neudržitelnou.

Andrej Babiš by to samozřejmě mohl zkusit s historkou, že zdejší "mafie" ovládla i Evropskou komisi. Jenže to by mohl už opravdu spolknout jen někdo, kdo má místo mozku koblihu. Zkrátka premiér má problém. Lépe řečeno několik problémů.

Zaprvé, pokud zpráva skutečně naznačuje, že majetkové přesuny kolem Čapího hnízda byly kulišárnou za účelem získání padesátimilionové dotace, podobně jako to tvrdí česká policie, bude těžko představitelné, aby sněmovna nevydala Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. To je samo o sobě pro ně krajně nepříjemné. A zadruhé se Babišovi bude v takové situaci velmi těžko získávat důvěra pro jakoukoli vládu, které by předsedal. Od některých stran, jež s ním zatím odmítají vládnout, "protože trestní stíhání", se dosud dalo čekat, že si to v dalších pokusech rozmyslí. V době "po OLAF" se jim ale bude věru těžko otáčet korouhvička.

A to je taky dost možná pravý důvod mlčení Babišovy ministryně financí Aleny Schillerové a dalších jeho lidí o obsahu zprávy OLAF. Jde o to, jak získat čas a vymyslet, co s tím. Jak postupovat dál.

Současně jde o to, jak celou "nepříjemnost" vysvětlit voličům. Premiérovi sice nějaký velký propad důvěry nehrozí; jeho voliči jsou přesvědčeni, že sice možná kradou všichni, ale Babiš je lepší, protože aspoň "maká pro lidi". Zhruba jak to vyjádřil byznysmen Dalibor Dědek: "Jestli na něj mají jen to Čapí hnízdo, tak sorry jako." Jenže na druhou stranu Babiš nemůže nic nechat náhodě – kdyby nakonec přece jen došlo k předčasným volbám, bude potřebovat každý hlas.

Takže se dá očekávat, že už teď Babišův PR team maká na soustavě vysvětlení:

1. Myslel to dobře.

2. Nevěděl, že dělá něco špatně.

3. Dělal to v dobré víře pro rodinu.

4. Dal už kvůli kauze miliony na charitu (ptejte se Kalouska, kolik dal na charitu!!!).

5. Dá další miliony na charitu.

6. Nedá se odradit, zvýší důchody, zvýší platy.

7. Přijeďte se podívat na "Čapák" na surikaty, je to zadarmo.

Bude to palba. Veřejné mínění bude zpracováno důkladně jako náplň do Kosteleckých uzenin.

Jasně, makejte na tom, je to vaše práce. Ale prosím pěkně – nemohli bychom se už také konečně dozvědět, co v té zprávě OLAF konkrétně je?