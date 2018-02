Po volbách se vyrojily desítky, možná stovky analýz a komentářů na téma "jak je možné, že my nevyhráli, když přeci každému je jasné, jak se věci mají!"

To máte z toho, že nekoukáte na Výměnu manželek! Ano, zcela vážně - kdybyste se na ni koukali, tak se nedivíte!

Spoléhat na to, že lidé rozklíčují správně situaci, která je vám "přece úplně jasná", a že se podle ní racionálně zachovají, je jeden z největších omylů, kterých se můžete dopustit.

Ony takové ty průpovídky ve stylu Murphyho zákonů á la "každý pokyn, který může být špatně pochopen, bude špatně pochopen" nejsou jen vtípky, ony mají velmi racionální jádro.

Možná to bude pro spoustu kolegů překvapivé, ale: lidé se neřídí vždy racionálními úvahami, pro někoho může být racionální něco zcela jiného než pro vás, a v neposlední řadě: Někomu není dáno.

Víte, pokud někomu není dáno, má život vnitřně snazší, objektivně ale těžší. Z toho navíc pramení jeho nevědomá frustrace - nemá se dobře, ale neví proč, protože nemá náhled na svoji nekompetenci. Pánové Dunning s Krugerem by mohli vyprávět.

Všechny ty navrhované způsoby, o nichž komentátoři a analytici v těchto týdnech hovoří, počínaje agresivně blahosklonným "je třeba jim to vysvětlit" po velmi radikální "je potřeba zajistit rovnoměrnější distribuci bohatství" mají jednu velkou nevýhodu:

Nefungují tváří v tvář lidem, kteří o něco takového nestojí.

U prvního jmenovaného způsobu platí, že jemné "tak my vám to vysvětlíme" má v podtónu vždy čitelné: "... vy blbečkové!" a budí odpor, poslední jmenovaný způsob zajistí, že ti lidé budou mít víc peněz, aniž by věděli proč, zač, aniž by se byť jen o píď posunuli směrem, který je potřeba.

Asi nejrozumnější se mi zdá přístup přes vzdělání. Jenže to znamená jednu, dvě generace, než se něco začne projevovat. Bohužel kvalitní vzdělání nevznikne z ničeho nic, nedodá ho sem Brusel, nedodá ho v zásadě nikdo, musíme se (a jak nesnáším autorský plurál, tady ho použiju záměrně) všichni snažit, aby vzdělávání bylo kvalitní. Požadovat po školách víc než jen "přípravu na zkoušku", udělat ze školství přitažlivý a prestižní obor... Jinak se smutné články o školství promění v pekelnou realitu.

Kvalitní vzdělání neodstraní indolentní spoluobčany, ale má šanci oslovit ty průměrné a motivovat je, aby nebyli s průměrností spokojeni, aby se chtěli zlepšit.

Pokud se hovoří o tom, že největším problémem některých hraničních regionů není to, že se cítí být "na okraji", ale to, že velká část populace má exekuce, tak je jasné, že investice do vzdělání tento problém aktuálně nevyřeší. Až po mnoha letech. Nic nevyřeší ani nějaké masové oddlužení a zastavení exekucí - nejen že to otřese vírou v řád věcí, ale lidé s rizikovým finančním chováním nezmoudří tím, že jim odpustíte dluhy. Udělají další, znovu.

Mimochodem, před druhým kolem voleb jsem zachytil zprávu, že "když Zeman vyhraje, bude amnestie a odpustí lidem dluhy". Vy se můžete smát, ale ti lidé tomu věří.

A pokud vám ani tohle nestačí, abyste uvěřili tomu, že iracionalita je mnohem častější a mnohem odolnější, než se vám z tepla zdá, tak dovolte malý příklad.

2 - 2 x 2 + 1 = ?

Ti, co umí počítat, řeknou, že výsledek je 1, protože "dvě bez dvou jsou nula, krát dvě je pořád nula, plus jedna je 1", a výsledek si ověří na levné kalkulačce. Ti, co umí opravdu počítat, vědí, že násobení má přednost, takže spočítají 2 - 4 + 1 a vyjde jim -1. Ověří si to pak třeba Googlem.

Takových příkladů kolují po internetu spousty, a je pod nimi vždycky mohutná diskuse. Paní Eva Pallotto si dala tu práci a spočítala, kolikrát se jaký výsledek v odpovědích objevil. Asi z takovéhle nesystematické statistiky nelze nic moc vyvozovat, ale jako vhled do myšlení lidí je to zajímavé.

Totiž: ze zmíněné statistiky vyplývá, že lidem vyšla čísla od -5 do +5, a nejčastější výsledky byly tři: +1, -1 a 3 - všechny zastoupené zhruba stejně. Pokud vám teď vrtá hlavou, jak někdo může dojít k výsledku 3, prosím, zde je vysvětlení jedné z respondentek: "Násobení první, 2x2=4, plus má přednost před mínusem, 4+1=5, a nakonec 5-2=3".

Což je pořád ještě lehce vtipné, ale úsměv už je lehce křečovitý. Definitivně vám zmrzne ve chvíli, kdy se do takové diskuse podíváte a uvidíte, jakou obrovskou sílu mají lidé, co si něco takového myslí, jak urputně své přesvědčení brání, jak moc se brání tomu, když jim to někdo znalý vysvětluje, jak je to správně, jak moc jim nevěří, jakou sílu má myšlení "no, to je možné, ale já si to pamatuju takhle", "no, to je jeden z možných výkladů", "za nás se to učilo jinak"... Jak moc těžké je pro ně přiznat, že se mýlí.

Tak hodně štěstí s těmi vysvětlovacími kampaněmi!

