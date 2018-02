Skoro dvacet let stará neschopnost politiků vyřešit deregulaci nájemného se vrací k českým soudům jako bumerang. I poslední rozsudek Ústavního soudu dopadl ve prospěch majitele domu, který se dosud neúspěšně soudil o náhradu. Ústavní soudci přihlédli k nedávnému rozsudku Evropského soudu pro lidská práva a potvrdili, že se má odškodnění vypočítávat tak, aby bylo pro majitele výhodnější, a ne tak, jak se k tomu dosud soudy a vlastně i stát, který má a nechce platit, stavěly. Počet podobných rozhodnutí Ústavního soudu jde do desítek. Výše odškodnění do desítek milionů. A to jde jen o majitele, kteří mají tu chuť a hlavně peníze českou soudní praxi vydržet.

Jak to všechno začalo

Poprvé vyhlásil Ústavní soud regulované nájemné za protiústavní už v roce 2000. "Diskriminace tkví v tom, že vlastníci domů jsou vmanipulováni do situace, kdy jsou nuceni dotovat to, co by mělo být povinností celé společnosti," vysvětlil tehdy stanovisko soudu soudce Vladimír Čermák.

Tehdejší vláda Miloše Zemana ovšem prohlásila verdikt soudu za zbytečný: chystala totiž deregulaci, která měla proběhnout v červnu 2002, vlastně "za chvíli". Jen neměla přesně vymyšlené, jak by celý proces měl proběhnout a jak by se mělo nové nájemné vypočítávat. To, že se už tehdy nedokázalo shodnout ministerstvo financí a ministerstvo pro místní rozvoj, lze z dnešního pohledu, kdy se jen málokdy jeden resort shodne s druhým, brát jako takovou dobrou českou tradici. Takže výsledkem plánované deregulace byly kromě hádek mezi resorty na téma co je vlastně "místně obvyklé nájemné" především neuvěřitelné kroky vlády, která průběžně rušila staré předpisy výpočtu nájemného a nahrazovala je novými, které se lišily pouze jednacím číslem.

Protože Ústavní soud zasáhl znovu, tak to vláda musela řešit kapku chytřeji, což v prosinci 2002 (kdy už mělo být nájemné půl roku deregulováno) znamenalo, že premiér Vladimír Špidla sezval ministry na večerní soaré, jehož výsledkem bylo tříměsíční zmražení nájmů. Ústavní soud sice opět prohlásil, že nic takového není možné, tomu se ovšem další vláda vyhnula tím, že žádný "právní předpis", na který odkazoval zákon, jež by umožňoval zvednout nájemné, pro jistotu neudělala.

Zasáhnout musela Evropa

V roce 2005 majitelům domu došla trpělivost a obrátili se na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, což byl nakonec jediný impuls k tomu, aby další vláda "něco" s nájemným konečně udělala.

Nyní, v roce 2018, se dá říci, že deregulace proběhla. Nic takového ovšem neplatí pro soudní spory mezi nájemci a pronajímateli, z nichž mnozí se přestali soudit ať už kvůli financím, zdravotnímu stavu, nebo prosté únavě z nemožnosti se domoci spravedlnosti. České soudy sice byly ochotné potvrdit, že regulace nebyla úplně spravedlivá, do odškodnění se jim ale také nechtělo.

Ústavní soud sice v roce 2009 řekl, že viníkem je stát a ten by měl platit, ale reálných peněz se majitelé domů nedočkali.

Nakonec to v dalším z rozsudků rozhodla Evropa (kterou větší část populace nesnáší; a po tomto rozsudku, jak poznamenal zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček, "všechny ty minulé spory nejen o výši nájemného, ale obecně o právu na bydlení vedly u části společnosti k jistému "ochlazení" polistopadového nadšení, k sociální a ekonomické nejistotě, která má svůj podíl na stavu společnosti i dnes"), jejíž soud pro lidská práva v dubnu 2017 přiznal rekordní odškodnění za regulaci nájmů v letech 2002-2004 a také určil metodiku, jak odškodnění vypočítávat. Asi nepřekvapí, že na rozdíl od té české nevycházela z rozdílu mezi dvěma regulovanými nájmy (rozdíl mezi regulovaným nájemným pobíraným za užívání bytu a regulovaným nájemným upraveným k 1. lednu 2007 podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného). Vyšší odškodnění v prosinci 2017 uznal i český Nejvyšší soud, který jasně řekl, že jde o chybu státu, který tím, že nic nedělal, způsobil, že regulace nájemného v době od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006 neměla právní základ. A že by to měl proto zaplatit.

Odškodnění stále jen na papíře

Realita vypadá jinak. Ministerstvo financí doposud vyplatilo majitelům odškodnění ve výši 10 procent žalované částky. Další soudy protahuje, šetří prý státu peníze.

Majitelé mají díky rozsudkům z poslední doby větší šanci, že se domohou práva. Tedy aspoň ti, kteří se dosud soudí a nevzdali to. A měli by dostat to, co jim náleží. Protože jediný důvod, proč jdou k soudu, je nečinnost, lenost nebo možná ještě víc obavy politiků z toho, co na deregulaci řeknou voliči. Cena za to, že se ústavní činitelé rozhodli dělat "mrtvého brouka", může a dokonce by měla být hodně vysoká a měla by se vztahovat nejen na ty, co se dvacet let soudí, ale na všechny poškozené. Stejně tak by cílená měla být i "pokuta". Fakticky by ji měli zaplatit ti, kteří se tehdy a mnohdy ani dnes nesmířili s realitou tržního hospodářství. Přístup "nevidím, neslyším, nekonám" můžeme odpustit opicím a možná ještě dětem, kterým stále opakujeme, že se problémy mají řešit co nejdřív, než vyrostou natolik, že je jednoduché řešení nemožné. A ne dospělým politikům.

