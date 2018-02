Ve třetí nebo čtvrté třídě, už si přesně nepamatuju, jsem takhle jednou v pátek přijel k prarodičům a pln informací ze školy jsem se rozhodl, že dědovi vysvětlím, jak bude komunismus zajímavý a dobrý.

Děda, zarytý antikomunista, mě poslouchal až do té chvíle, kdy přišlo na "každému podle jeho potřeb", tam mě zarazil a povídá: "A jak to chceš zařídit? Jak zařídíš, aby si někdo nevzal víc, než potřebuje?"

Na to jsem byl samozřejmě ideologicky připraven: "Lidi budou vědět, že by někdo jiný pak měl míň!"

Na to se děda usmál a povídal: "Ale lidi se takhle nechovají. Nikdy se takhle nechovali a nikdy se takhle chovat nebudou. A to je ten problém s komunismem: je to vymyšlený hezky, ale nebude to fungovat, protože se lidi takhle nechovají!"

Měl pravdu. Lidi se opravdu takhle nechovají, lidi se chovají trochu víc kompetitivně a majetnicky, než jakákoli podobná sluníčková vize vyžaduje. Mnohokrát se to potvrdilo a potvrzuje: budovat nové řády, založené na jiných lidech, vyžaduje buď už hotové "jiné lidi", nebo brutální potlačení přirozenosti těch existujících.

Přesto se stále dokola objevují vizionáři, kteří nabízejí recepty na šťastná společenství lidí, co se nehoní za konzumem, žijí zdravě a harmonicky, duchovně se rozvíjejí, spolupracují a vůbec ruku v ruce kráčí do zářivé budoucnosti, co je k lidem velkorysá a k přírodě šetrná. Inspiraci si berou tu i onde - od indiánských kmenů z Amazonie, od komunit, z městských států nebo od mravenců, ale jedno mají společné: funguje to v omezeném rozsahu v ojedinělých případech.

Když odbočím - poslední argumentace pirátů stran obecného referenda, založená na tom, že "jim ve straně to funguje", je z obdobného soudku. Referendum jim funguje ve straně s poměrně úzkou a profilovanou členskou základnou po několika letech, kdy se ho učili používat.

Myslet si, že bude stejně fungovat i pro desetimilionovou společnost rozdílných lidí a rozdílných zájmů, bez oněch výše zmíněných "jiných lidí", hned a naráz, je naivní a nebezpečné. I to vzývané Švýcarsko se k tomu muselo několik set let propracovávat, sžívat a zkoušet, generaci za generací.

Ale zpět k tématu spokojených společenství. Můžeme si jako příklad vzít třeba populární hnutí "Svoboda v práci". Hezky pracuje s tím, jaká by práce měla být (zaměstnání coby sdružení nadšených, motivovaných a sebeřízených kreativních jedinců, co pracují podle svých schopností), a přikládá řadu příkladů firem, kde to funguje. Problém s touto argumentací je, že už neukazuje firmy, které to zkusily a pohořely, protože holt neměly ty "jiné lidi". Na každou takovou "success story" totiž připadá několik desítek "fail stories" - tedy neúspěšných případů.

Důvod je prostý: Ne, nefunguje to plošně, protože kdyby to fungovalo plošně, tak to lidstvo za ty tisíce let civilizačního vývoje už dávno dělá. Ale ono to nedělá. Funguje to jen v omezených místech. Funguje to pro pečlivě vybrané skupinky lidí a funguje to mimo jiné jen díky tomu, že tyto skupinky jsou obklopeny tím fádním a obyčejným světem konzumu a direktivně řízené práce od-do. Bohužel. A podle psychologických a sociologických experimentů to vypadá, že to tak zkrátka je a bude - snad dokud nepřijdou ti "jiní lidé".

Nakonec se ukazuje, že to, co na receptech ke šťastnému společenství funguje nejlíp, jsou publikace, školení a konference, kde tyto recepty vizionáři předávají ostatním. Samozřejmě že za peníze. Zkrátka, z osidel konzumu a začarovaného kruhu vydělávání a nákupů se nejlíp dostanete tak, že si zaplatíte školení a knížky o tom, jak se zbavit konzumu a vydělávání a žít šťastný život. Po nějakém čase zjistíte, že sice jste duchovně posunutí a namotivovaní, ale šťastný život podle příruček se nějak nedostavuje a podnikání, založené na svobodě, vám nějak nešlape. Což je ideální chvíle na to, abyste si koupili další příručku a šli na další, ještě intenzivnější kurz. Prodej receptů lidem, u nichž jste nejdřív vzbudili dojem, že mají být nespokojeni s tím, jak žijí, totiž funguje, a věděl to už L. Ron Hubbard.

Související