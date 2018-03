Slovenský ministr Robert Kaliňák podal demisi. Možná ještě před týdnem by stačila na uklidnění slovenské společnosti a koaliční partneři Slovenská národní strana (SNS) a Most-Híd by také byli spokojeni.

Jenže nyní je Slovensko už někde úplně jinde.

Koaliční politici premiér Robert Fico, předseda parlamentu a SNS Andrej Danko a šéf strany Most-Híd Béla Bugár se nyní budou snažit prodloužit nějakým způsobem svoji koexistenci a čekat na výsledky průzkumů, které mají být nejdříve koncem tohoto týdne.

Je důvodný předpoklad, že Ficův Směr a Bugárův Most v nich nevyjdou posíleni, takže se budou snažit udržet stávající vládu nejspíš za každou cenu.

Opozice chce vyvolat v parlamentu hlasování o předčasných volbách a potřebuje k tomu nejméně hlasy SNS. Pokud Andrej Danko, který zatím v krizi hrál velmi opatrného, dojde k závěru, že jeho strana spíš posílí, nebude mít problém koalici shodit.

Robert Fico a Béla Bugár hrají politicky o všechno. I když Slovensko zažilo největší protesty od sametové revoluce, vůbec není jisté, že Ficovi voliči se od něho odtáhnou.

Fico ale může začít hledat hlasy směrem k extremistům, což už naznačila jeho vyjádření o zahraničním spiknutí.

Může buď voliče přetáhnout, nebo se pokusit získat nějakou nepřímou podporu v parlamentu. Nikdo netuší, jak by se v případě hlasování o nedůvěře vládě, které chce opozice vyvolat, zachovali poslanci fašistické strany Mariana Kotleby. Pokud by jim vyšlo, že mohou spíš tratit, budou to paradoxně oni, kdo může stávající vládu s Ficem v čele podržet.

A demokratická opozice? Ta nemá jasného lídra, který by dokázal smečku nevyzpytatelných stran a jednotlivců zkrotit natolik, aby se po dzurindovském způsobu dokázali Ficovi postavit, jak to různorodé partaje udělaly v roce 1998 vůči Vladimíru Mečiarovi.

Richard Sulík, šéf největší opoziční síly Svoboda a solidarita, před dvěma lety po volbách v tomto úsilí selhal a nyní si během nejhlubší politické krize v zemi odskočil na ženevský autosalon, což právě nesvědčí o jeho snaze krizi vyřešit.

I přes tyto výhrady by předčasné volby byly pro slovenské voliče tím nejčistším řešením současné situace, kdy je třeba znovu ukázat, kdo má jakou podporu a podle jakých siločar je slovenská společnost aktuálně rozdělená.

Výsledek by mohl přinést nepříjemná překvapení v podobě znovu silného Roberta Fica nebo posílení extremistů. Ale Slováci toto riziko potřebují podstoupit.

Minulý týden v pátek na desítkách shromáždění po celé zemi ukázali, že jsou ve snaze ovlivnit budoucnost své země odvážnější než Češi.

