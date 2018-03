Šéf nejsilnější slovenské strany Směr Robert Fico a jeho zástupce Robert Kaliňák nebudou v nové slovenské vládě, kterou chce jejich strana sestavit s dosavadními koaličními partnery, Slovenskou národní stranou a slovensko-maďarským Mostem-Híd.

Nikdo ale nepochybuje, že to jsou právě oni dva, kdo stranu Směr vedou a kdo bude mít hlavní slovo v nové vládě, i když v ní nebudou sedět.

Usednou tak na zadní sedadlo, odkud budou řídit vládu, která má před sebou ještě dva roky oficiálního mandátu.

Udělají to, co úspěšně třetí rok praktikuje v Polsku Jaroslaw Kaczyński a o čem se diskutuje i v Česku: jestli je možné donutit šéfa nejsilnější strany Andreje Babiše, aby kvůli obvinění z dotačního podvodu nebyl v čele vlády. Jinými slovy, dilema je to dost tristní: Je lepší mít problematického politika na očích ve vysoké funkci, anebo ho nechat pobývat v zákulisí bez lepší možnosti kontroly například ze strany médií?

Na Slovensku je na tahu prezident Andrej Kiska, který ale nemá příliš mnoho manévrovacího prostoru. O budoucnosti Roberta Fica o něco více rozhodnou plánované páteční demonstrace. Pokud totiž Slováci alespoň nedorovnají počty účastníků z minulého týdne, kdy jich přišlo do ulic nejvíc od roku 1989, tak si Fico a spol. řeknou, že se jim vyplatí ještě chvíli zatnout zuby a vydržet enormní tlak a potom vytvořit vládu, v níž budou oficiálně sice jiná jména ze Směru, ale kde budou hlavní postavy schopny tahat za nitky z pozadí.

Ficovou nadějí je, že demonstrace mají být třetí týden po sobě a lidé už mohou být unavení. A Směr má šanci lidi přesvědčit, že Fico a Kaliňák opravdu končí, což sice není pravda, ale navenek se to tak může jevit.

Nový premiér, nejspíš Peter Pellegrini, dosavadní vicepremiér pro investice a informatizaci, bude v případě jmenování mít 30 dní na to, aby si nechal parlamentem schválit programové prohlášení rekonstruovaného kabinetu.

Není pochyb o tom, že Fico má v parlamentu pojištěných minimálně 76 hlasů pro pokračování koalice. Plánovaná pondělní schůze poslanců, vyvolaná opozicí, kde má být hlavním tématem vyjádření nedůvěry premiérovi, je tak odsouzena k tomu být divadlem.

Související Před 6 min Kiska podle nejmenší vládní strany vyhověl Ficovi. Nový slovenský premiér má být ze Směru, koalice dovládne zbylé dva roky Před 6 min Slovenský prezident Andrej Kiska prý souhlasil, že vládní strana Směr - sociální demokracie navrhne nového předsedu vlády. Stávající slovenský...

Prezident Andrej Kiska na počátku politické krize hovořil o možnosti zásadní rekonstrukce vlády jako o jednom ze scénářů, který by pro něj byl přijatelný.

To by plán, který ve středu odpoledne nečekaně koaliční partneři domluvili, naplňoval. Podpora se bude lámat na poslancích Most-Híd, kteří, jak potvrdil šéf strany Béla Bugár ve čtvrtek dopoledne, podepsali, že novou vládu podpoří - i když řada z nich se v médiích předtím vyjádřila mnohem opatrněji. Fico má ale určitě domluvenou zálohu někde jinde.

Čerstvý průzkum agentury Focus Směru a Mostu ukazuje propad podpory, zatímco třetí a v krizi nejméně hlasitá koaliční Slovenská národní strana získává.

Všechno nasvědčuje tomu, že Fico se s podporu Bugára rozhodli pro verzi taktiky spálené země: zůstat u moci ještě nejméně dva roky, schovat a zamést, co se dá. A ono se třeba něco stane, co situaci zase změní. Hlavně, když se obnoví klid a stabilita narušené vzedmutím společnosti po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové.

Související