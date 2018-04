Ne že by se nedělo nic podstatnějšího. Děje se toho spousta. Doprava v Praze kolabuje, na D1 se stojí hodinové kolony, vláda slibuje zadarmo jízdné seniorům a studentům, slibuje zvýšit důchody, ovšem obratem jim tytéž peníze hodlá sebrat na dani za starý automobil.

V Číně se hroutí náš vážený obchodní spojenec, který měl dle prezidenta přinést miliardy v investicích. V Kremlu někde našli manuál z 80. let a obvinili Británii nejprve z toho, že nedokáže zajistit bezpečnost jejich občana Skripala, o několik dní později z útoku obviní opět Británii, která tím chce odvést pozornost od svých problémů…

Taky se mezi řečí zmíní, že Novičok mohl být z ČR, což pak zmírní na nějakou podobnou nehoráznost. Na Hradě je z toho mrzení, ale mnohem větší mrzení je s vypovídáním diplomatů. Ale úplně největší mrzení mají s Nikulinem. Ministr jej totiž nechal vydat do USA, i když ruská strana prostřednictvím Miloše Zemana orodovala za jiné řešení. Frekvence tweetů hradního mluvčího po vydání výrazně stoupla, dokonce tak, že mluvčí začal odpovídat na komentáře a doporučovat, aby si lidi přečetli Ústavu…

Což je tedy hezké sdělení, protože to vypadá, že na Hradě aspoň jeden exemplář Ústavy mají a minimálně mluvčí do něj nahlédl. Pokud bude pořádat nějaké školení stran Ústavy a jejího dodržování, věděl bych o jedné kanceláři, kde by potřebovali takové školení jako sůl…

Ovšem tohle všechno se děje jen tak mimochodem, na pozadí pozornosti, protože při letmém sledování diskusí na FB to vypadá, že Česko řeší výhradně svou hymnu.

To je zase věc, vám povím. Olympijský výbor přijde s tím, že aktuálně používaná hymna má 69 sekund, přitom je povoleno až 75 sekund, takže sportovci, kteří si podle ČOV stěžují, že si hymnu ani moc neužijí, dostanou šest sekund navíc. Což je samozřejmě věc nejvyšší důležitosti, tak za 600 000 korun vznikne nová nahrávka, která ovšem dopadla prapodivně, tak je později označena za "otevření diskuse".

Mezi námi - to nemá Olympijský výbor na starosti jiné, podstatnější věci? Třeba sledovat, jestli někdo někde nepoužívá neoprávněně symboliku s kruhama nebo, nedejbože, neodkazuje na olympijské hry v názvu nějakého svého produktu… Ale dejme tomu, z nějakého důvodu se usmyslel, že sportovci nutně potřebují novou hymnu, tak ji nechal připravit.

Navržená hymna - nebo bych měl spíš psát "otevření diskuse"? - dopadla velmi zvláštně. Při prvním poslechu jsem se lekl, že se omylem spustila dvě videa najednou, kde v prvním zní původní verze hymny a v druhém je záznam ladění orchestru a sborového brumenda. A nebyl jsem sám...

Samostatnou kapitolou je autor nového aranžmá, pan Miloš Bok, a jeho ukázkové zvládání kritiky. Od "až ministr něco složí, tak ať kritizuje" po pocit, že prostý lid nepochopil výjimečnost díla a odmítá výjimečné lidi. Stále platí pořekadlo, že k tomu, abych poznal křivý stůl, nemusím být truhlář.

Pak se ozval spolek Moravské srdce, který zvedl hozenou rukavici a prosazuje, aby se hymna rozšířila o píseň Moravo, Moravo… Protože jejich domovem není "země česká", a na nějaké konstrukce, že mezi české země patří i Morava, na to oni nevěří, protože oni jsou Morava, ne žádné Česko!

Festival mašíblů doplnil očekávatelně Aeronet, který v novém aranžmá střelhbitě rozpoznal pokus Evropské unie rozložit republiku. S dovolením ocituju: "Nová verze české hymny je útokem na Českou republiku a její státnost. Kakofonie disharmonických zvuků má zakódované audiotomy bratří Cohenů, které vyzývají posluchače k sebevraždě. Český olympijský výbor zkouší na českém národu pokus se satanskými symboly, jaké jsme viděli při otevírání Gotthardského tunelu! Tuto skladbu si nepouštějte ani do sluchátek a už vůbec ne před malými dětmi! (...) Ve skladbě se nachází celkem 11 audiotomů se satanskými vzkazy, Uvítání Světlonoše, Pozdrav pastýřovi, Zub Kerbera, Talos, Kalos, Bradka Mesiáše, Kabala Šeleh a Pojídač světla. Úseky jsou hrány o půl tónu v jiném klíči a o jeden takt v pomalejším tempu, pozpátku a proti sobě, technika kakofonie zvaná "kontrasympozice". Kakofonická disharmonika je používána satanistickými kulty pro vyvolávání ďábla skrze audiotomy, zvukové programovací vzorce pro mozek člověka. Kakofonie má obvykle uvést člověka do transu a přimět ho k různým činům a změně vědomí."

A k tomu není asi co dodat, takže - hezký den všem!

Vlastně ne, počkejte, přeci jen něco… Moskva je pobouřena a vydání Nikulina do USA označuje za "podkopávání česko-ruských vztahů". Chtěl bych být teď malou muškou v hradních komnatách...

