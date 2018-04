Sprcha raket brzy ráno zasáhla syrské vojenské letiště u Palmyry, tedy ve východní, pouštní části země. Z dostupných informací vyplývá, že to byla salva izraelská, čemuž nepřímo nasvědčuje také izraelské mlčení. Nebylo by to zrovna překvapivé: Letiště známé pod označením T4 slouží zejména Íráncům, kteří patří vedle Ruska k největším patronům Asadova režimu. Pakliže odsud vzlétaly drony směrem na Izrael, jak tvrdí sami Izraelci, nebo se tu překládaly zbraně putující dál na západ třeba do rukou ostře protiizraelského libanonského hnutí Hizballáh, byl útok vlastně jen připomenutím, že vedle všech nejrůznějších frontových linií v Sýrii (asadovsko-rebelské, turecko-kurdské, atd.) tu je i fronta izraelsko-íránská. Ta ovšem nemá podobu nějakých zákopů. Vede se na dálku, skrytěji.

To jen na vysvětlenou, aby nevznikl mylný dojem, že tato salva, při níž podle syrských údajů přišlo o život na čtrnáct lidí, je snad nějakým druhem odpovědi na víkendové zaplynování obyvatel rebelského města Dúmá na předměstí Damašku. Americký prezident Donald Trump slíbil na svém Twitteru, že syrský diktátor - říká mu doslova "zvíře" - Bašár Asad za to"pořádně zaplatí". Jak, neřekl, jen dodal, že se to týká i Rusů a Íránců. Možná se tedy taky, stejně jako teď Izraelci, ještě odhodlá k nějaké jednorázové trestné výpravě v podobě raketového útoku.

Ostatně podobně se zachoval i loni, když Asada bombardováním jednoho jeho letiště potrestal za to, že na civilisty žijící v jedné rebelské enklávě nasadil chlór.

Jenže zatímco Izraelci mají celkem jasno, co chtějí, tedy hlavně nepustit si ke svým hranicím moc blízko Íránce, americký prezident zatím jen ve svých strategických úvahách ohledně Sýrie tápe. Je to sotva pár dní, co překvapil celý svět včetně zjevně mnohých svých vojenských velitelů tweetem, v němž oznámil, že hodlá nařídit stažení asi dvou tisíc vojáků USA ze Sýrie. Nejprve, že hned, a pak, když asi na něj vlítli jeho poradci, že do podzimu.

Člověka zarazí pomyšlení, že se tedy Trump chce stáhnout, přitom ale vojensky přinutit Asada, Rusy a Íránce k tomu, aby zaplatili "pořádnou cenu". Větší protimluv těžko vymyslet.

Jistě, v zásadě by to tak udělat i mohl, tedy teď udeřit a pak se stáhnout - nakonec Trump je přeborníkem v nepředvídatelnosti.

Ale každý na světě by z toho asi byl zmaten, od spojenců přes protivníky po samozřejmě samotné lidi v Sýrii, kteří marně čekají, že jim někdo pomůže.

Související Před 46 min Při sobotním útoku v Dúmě zemřelo nejméně 60 lidí, podle USA a Francie zabíjely chemické zbraně Před 46 min Při údajném chemickém útoku na město Dúmá zemřelo nejméně 60 lidí. Vojenské letiště v syrském Homsu čelilo v noci na pondělí útoku, zemřelo při...

Související