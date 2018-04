Andrej Babiš dal sociálním demokratům novou nabídku ke společnému vládnutí a ČSSD to prý posoudí a zváží. Tečka. To je všechno, co po pondělním obnoveném jednání hnutí ANO se sociálními demokraty zatím proniklo na veřejnost.

Dalo by se teď spekulovat, jestli Babiš napodruhé ustoupil ve sporu o vnitro.

A jestli má být tento klíčový resort řízen přímo ČSSD, nebo nějakým důvěryhodným neutrálním nestraníkem, například bývalým sociálním demokratem Jeronýmem Tejcem, dosavadním náměstkem ministra spravedlnosti. Nemá to ale cenu.

Jednak se může ukázat, že Babiš vytáhl z klobouku úplně jiné eso. Třeba šest ministerstev bez vnitra. Nebo resort financí a jen tři ministerstva. A ještě podstatnější je, že pondělním informačním embargem by mohly veškeré další kontakty mezi ČSSD a hnutím ANO tiše skončit a žádnému z potenciálních koaličních partnerů by to asi nevadilo. Naopak.

Jestli byl hradecký sjezd ČSSD v něčem přesvědčivý, pak v tom, s jakým nelíčeným gustem ukončil oficiální jednání s ANO a jeho nevyzpytatelným šéfem. Novému vedení strany tím spadl z hrudi obrovský balvan.

Díky předčasnému krachu jednání nemuselo dojít ke stranickému referendu, které by nejspíš dalo Babišovi košem. A černý Petr by zůstal na bedrech ČSSD. Jenže to se teď celé může opakovat, protože podmínka referenda pořád platí.

Ani Babiš ale není z druhého kola námluv u oranžové nevěsty nadšený. Chtěl vládnout sám, jen s pomocí volné tolerance komunistů a okamurovců. A místo toho jej část anoistů vystrašená hrozícím svazkem s toxickou SPD donutila znovu hledat mocenský kompromis se sociálními demokraty. Teď by se Babišovi hodilo, aby ČSSD uvěřila, že šéf ANO je na kolenou, a stupňovala požadavky. Jen by si tím rychleji vykoledovala onoho černého Petra.

A do třetice by vyšumění nového jednání ANO s ČSSD nevadilo ani KSČM. Má přece zajištěnou nezbytnou účast i v alternativním projektu Babišova menšinového kabinetu. Tam by navíc na její angažmá nebylo zvenčí zdaleka tak vidět a s postupujícím časem mohou komunisté stupňovat své požadavky.

Jenže zatím se zdá, že nic jen tak nevyšumí. Protože šéf ČSSD Jan Hamáček Babišovu nabídku přijal, nemohlo jít o žádnou čudlu. Jinak by Hamáček využil záminky a udusil nové vyjednávání hned v zárodku. Každopádně Babiš bývá v udolávání svých soupeřů vytrvalý. A pokud víc než úspěšné sestavení vlády potřebují oba partneři alibi, že viníkem očekávaného druhého krachu jednání bude ten druhý, tak si vyčerpávající čardáš během odstartované prodloužené vyžádá čas.

