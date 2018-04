Že sjezd KSČM v Nymburce bude přelomový, to se říká už od říjnových voleb. Fatálně se však změnil důvod oné přelomovosti. Očekávané frontální účtování s dosavadním vedením v čele s předsedou Vojtěchem Filipem kvůli nejhoršímu volebnímu výsledku komunistů od založení KSČ v roce 1921 postupně vybledlo tváří v tvář jiné prioritě: přípravě na historický návrat k vládní moci po osmadvacetiletém nuceném půstu.

Fakt, že KSČM hraje výhodnou roli tichého podporovatele bez jakékoli odpovědnosti v obou zvažovaných variantách druhé vlády Andreje Babiše, bezesporu vyznívá jako Filipův politický majstrštyk. Odepisovanou partaj dostal nejvýš od listopadu 1989, mohou si říct soudruzi, až budou na sjezdu volit nové vedení. Už teď řídí rudí důležité sněmovní výbory i komise, nově pak nejspíš usednou i do křesel ve statutárních orgánech firem se státní účastí. A právě vrabec reálné moci v hrsti, a nikoli jen holub idejí na střeše je to, co mají komunisté nejraději a na co slyší.

Nedá se sice říct, že by hlavní Filipovi protikandidáti – ultra stalinista Josef Skála (65) a spíše liberální umírněná Kateřina Konečná (37) – byli v boji o nejvyšší stranický post bez šancí. Mimochodem, i počtem deseti osob nominovaných na předsedu a pětadvaceti na místopředsedy je sjezd mimořádný. Ale všechny trumfy dnes opět drží Filip.

Zkušeného matadora respektují předáci všech parlamentních stran včetně nevyzpytatelného šéfa hnutí ANO Babiše. A co je skoro nejdůležitější, na sjezd plánuje přijet prezident Miloš Zeman, který má s Filipem dlouholetý přátelský vztah. Tahle další nymburská "přelomovost" – po Gustávu Husákovi první hlava státu na vrcholné komunistické sešlosti – je sice velmi smutnou vizitkou úpadku polistopadové demokracie, ale na delegáty udělá dojem.

Jenže Zeman odjede a ministerská či náměstkovská křesla Filip svým věrným přece jen rozdat nemůže. Otázkou tedy je, zda při uzavřeném jednání v sále nymburského Kokosu nakonec přece jen nepřeváží kritická nálada, která KSČM ovládla po říjnovém debaklu.

Strana tehdy závistivě pokukovala po úspěšném marketingu hnutí ANO i okamurovců, kteří jí přetáhli voliče. Začala volat po omlazení centrálního štábu v ulici Politických vězňů, po osobnostech srozumitelných pro nejobyčejnější voliče a také po modernizaci stylu.

Zkrátka po všem, co by mohlo zvrátit nízké preference.

Jenže problém je, že tohle zadání nikdo ze současných špiček KSČM nesplňuje a neumí. Skála má navzdory excelentní ideové a propagandistické přípravě z dob minulého režimu (v letech 1986 až 1990 byl předsedou Mezinárodního svazu studentstva) handicap věku. Konečná léta působí ve skleníkovém prostředí bruselského europarlamentu. A třeba liberál a jakýsi věčný "enfant terrible" strany, místopředseda Jiří Dolejš, je okoukaný. Kontroverzní "mlátička" Zdeněk Ondráček, který je také mezi nominovanými, je pak spíš kuriozitou a provokací.

Že by si rudá partaj v Nymburce postavila do čela vedení, které by aktivně přetáhlo voliče Babišovi či Okamurovi, tedy zřejmě nehrozí. Ovšem rychlý a téměř nečekaný vládní comeback komunistů ukazuje, že to ani není nutné.

Kdekdo léta varoval, že komunistům stačí jen čekat a moc jim jednou sama spadne do klína. Přesně na to Vojtěch Filip vsadil a vyšlo mu to.

Pravda, se sedmiprocentním volebním výsledkem se toho KSČM málem nedožila. Ale teď už, přisáta k mocenským pozicím ve státě, akceptována velkou částí zlhostejnělé společnosti a s požehnáním od hlavy státu, bude zase sílit. V tom bude skutečná přelomovost nymburského sjezdu.

