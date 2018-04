Před mnoha a mnoha lety, když se ve volbách rozhodovalo jen mezi českou pravicí a českou levicí… Hm, teď to zní skoro jako něco z historie. Ale vážně: Pamatujete na ty doby, kdy česká politika měla jako největší problém souboj Paroubek versus Topolánek? Kdy si komentátoři mohli prsty utlouct o klávesnice a největší nevolnost vzbuzovaly paroubkovské "papalášské móresy"...?

Co bychom za to dneska dali, že? Dneska už jsme dál, dneska by Paroubek i se svými Marťany a buldozerem byl řazen spíše mezi umírněné politiky… A Topolánkova fotka? Ta by asi nestála za pozornost nikomu kromě karikaturistů a tvůrců fotomontáží.

V těch dobách, že se ještě vracím, mě nadzdvihl komentář jednoho známého českého analytika, který psal pod dojmem předvolebních výsledků, že by asi bylo načase vzít komunisty do vlády. Přesněji řečeno KSČM, protože komunisti ve vládách bývali docela často. Prý proto, aby měla KSČM šanci "historicky se znemožnit" a ukázat, že kromě negativního postoje k lecčemus vlastně nic pozitivního pro své voliče nezařídí. Moudrý lid pak prohlédne, dojde mu, že jde o stejné hochštaplery jako jsou ostatní, a KSČM odejde po dalších volbách na smetiště dějin.

Vždyť co by se mohlo stát? Komunisti už nemají za zády silnou Moskvu (psal dotyčný tehdy v roce 2010), takže nemůžou získat nějakou výraznější moc…

O osm let později se tohle všechno jeví jako idylická minulost. Premiér, co hřímá o Marťanech a chová se zupácky? Prosímvás, vždyť teď máme premiéra, co je v demisi, trestně stíhaný, ve střetu zájmů, s nevyjasněným vztahem k StB, vlastní velká média a navíc fňuká, že musí brát homeopatika na křivdu a že je alergický na to, když o něm novináři mluví jako o "trestně stíhaném premiérovi".

Jak by o něm měli mluvit? Jako o velkopodnikateli? Nebo jako o miliardářovi? Vždyť je v demisi a trestně stíhaný, takže označení je zcela na místě. A tenhle premiér přemýšlí o tom, že sestaví vládu, která se bude opírat o hlasy KSČM a obskurního uskupení politického podnikatele Okamury, byť maskované vládním angažmá ČSSD.

ČSSD si zjevně nevzala ponaučení z posledních voleb a předchozího vládního angažmá s Babišovou stranou. Zapomněla na Babišův brutální pragmatismus, se kterým se chválil vládními úspěchy a problémy svaloval na koaliční partnery tak snadno, jak snadno otáčí třeba v názoru na Sýrii.

Vždyť co by se mohlo stát? Komunisti už nemají za zády… vlastně počkat, už není rok 2010! Moskva je silná, nejsilnější od devadesátých let, a je opět v plné formě tak, jak jsme ji znávali ze studené války. Ohýbá slova i fakta, moskevští propagandisté nezapomněli vůbec nic ze svého umění, naopak jej ještě vylepšili, a proti jejich trikům nemá demokracie zatím úspěšnou obranu.

Učitelé mají dnes skvělou příležitost, jak žákům ilustrovat učivo o období totality. Všechny ty komunikační triky, od lží smíchaných s pravdou přes "whataboutismus" (známý jako "a u vás zase bijete černochy") až po ohýbání jazyka… Pamatujete? "Jejich jsou špióni, naši rozvědčíci…" Nebo: Severoatlantický "pakt" a Varšavská "smlouva". Jako by se to vrátilo - stačí sledovat události okolo Skripala nebo údajného hackera Nikulina, tam je v médiích vidět široká škála současné propagandistické výzbroje Kremlu.

Komunisti samozřejmě opakují názory a postoje Kremlu, devadesát let nedělali nic jiného, ale jejich role užitečného idiota Moskvy není tak jednoznačná, protože o tuto pozici mají zájem i další. Některým konvenuje kremelský světonázor, jiní jen pragmaticky očekávají, že by z příklonu mohlo něco kápnout, no a další berou Moskvu jako "spojence z rozumu", protože se shodují v některých cílech a záměrech.

Pořád jste zvědaví, co by se mohlo stát? Dobrá zpráva je, že se to pravděpodobně brzo dozvíte. Špatná je, že se vám to asi nebude líbit.

