V Praze řádí spalničky. Teda ne že by úplně hrozně řádily a lidé padali na ulicích houfně jak mouchy v parném létu, ale prostě tu jsou, a je jich dost na to, aby nemocnice přijaly určitá opatření. To v médiích, od klasických po sociální, je podstatně větší haló. Zleva se očkuje, zprava autismus, někde mezi je "kolektivní imunita" a zápasí s "právem na informované rozhodování", zkrátka, jak by řekl klasik, neděje se nic vážného, máme se dobře, proto můžeme hysterčit nad banalitami.

Vzpomněl jsem si u toho na kolegu, kterému se před pár lety narodilo děcko. Vyprávěl mi, jaký mají problém s očkováním. On i jeho přítelkyně jsou racionální vzdělaní lidé, takže děcko nechali očkovat, ovšem po první aplikaci se objevily nějaké intenzivní nežádoucí příznaky, takže šli za odbornicí imunoložkou, ta zkonstatovala silnější imunitní reakci a prohlásila, že to nevadí, že jim vypracuje individuální očkovací plán. Připravila tedy plán očkování, který byl snad nějak pomalejší s delšími intervaly, a všechno bylo v pořádku.

Jenže pak narazili na dětského lékaře. Ten se podivil, že druhé očkování ještě neproběhlo, kolega vysvětlil, že ještě nebyli, protože syn bude očkován později, a než se stačil dostat k tomu, že to je na základě plánu od imunoložky a na základě nějaké medicínské indikace, tak doktor prohlásil mírně nakvašeně: "Aha, takže odpírač očkování…" Od té chvíle se prý atmosféra v ordinaci dala krájet, doktor chtěl kvůli všemu podepsat písemný souhlas a přestala s ním být rozumná řeč.

Snad dokonce padlo něco o "informacích z internetu" a "jak chcete, riskujte si…"

Jasně, doktor se nechoval moc profesionálně. Neposlouchal, nenechal si vysvětlit, nehodlal diskutovat…

Jenže stačí pár let sledování diskusí pojašených rodičů, aby vám bylo jasné, že ten doktor poslouchá možná denně zběsilé biomatky, které se řídí heslem "hodina na Mimibazaru nahradí půl semestru na 2. LF UK", co mu šermují před očima "studiemi" a paragrafy.

Já se mu nedivím, že po čase vzdá jakékoli argumentace, do papírů si poznamená "KDP" (lékařská zkratka pro pacienty, s nimiž je těžká domluva) a řídí se striktním přístupem "musím - nesmím". Musím udělat toto, tady mi to podepište, že s tím souhlasíte. Nenechám se pak tahat po soudech, že jsem vaše robátko proti vaší vůli ošetřil!

Nakonec to dopadlo dobře, kolega lékaři vysvětlil, že není žádný odpírač očkování, doktor se omluvil a oba svorně prokleli přehnaný aktivismus, který způsobuje excesivní reakce…

Z podobného soudku je i bezlepkismus. Nevyprávějte mi, prosím, o celiakii, vím o ní. Ani o alergii na lepek. Mám ji. Po lepku mívám různé nepříjemné trávicí obtíže, takže se mu většinou vyhýbám a snažím se jej minimalizovat: těstoviny nejím, jen rýžové, moukou nezahušťuju, knedlíky jednou za půl roku, pizzy dvě sousta... Jenže pak sedím na slavnostním obědě, přinesou mi bezlepkové jídlo, a vedle mne sedící mladá posh umělkyně pronese: "Jé, ty nejíš lepek, to je skvělé!"

Asi jsem se tvářil příliš překvapeně, takže cítila potřebu mi to vysvětlit. Jak je lepek špatný a jak bychom se mu měli vyhýbat a že je skvělé, že jsem to dokázal, to ona už několikrát přestala lepek jíst, ale je to tak těžké se mu vyhýbat, takže jí to nikdy nevydrželo moc dlouho - a do toho si tlačila do hlavy svíčkovou s houskovými knedlíky…

Odpověděl jsem jí, že jsem si to nevybral, a že kdyby bylo po mém, tak teď dlabu svíčkovou taky. Asi ji to zklamalo… Ale na druhou stranu chápu, proč se někteří číšníci při dotazu na lepkovitost toho či onoho jídla z menu zatváří shovívavě a očima naznačují "nojo, vy samozřejmě lepek nejíte, však jste moderní člověk… Jaké ještě jedete trendy?! Sójové latté bez kofeinu budete chtít taky?"

Asi obsluhují podobné umělkyně v množství nikoli malém...

