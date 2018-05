Prokremelská média mají občas pravdu a občas se dokonce vyjadřují mnohem přesněji než kdokoli jiný.

Hezkým příkladem byl moment, kdy zpravodaj Komsomolské pravdy po lednových prezidentských volbách natvrdo napsal, že Miloš Zeman je "náš muž v Praze na dalších pět let". Je to smutné, ale náhled kremelského novináře je definitivně verifikován. Miloš Zeman skutečně každým momentem dokazuje, že jeho loajalita patří Moskvě.

Prezident v televizi Barrandov prohlásil, že se podle něj v Česku vyráběl a testoval jed typu novičok. Tedy látka, kterou byl ve Velké Británii otráven přeběhlý agent Sergej Skripal.

A mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová okamžitě napsala, že Zeman poskytl jasný důkaz, že britská premiérka Tereza Mayová lže, když tvrdí, že za otrávením Skripala stojí Rusko.

Je to obdivuhodná synergie. Zeman hraje stylem "Já na Kreml, Kreml na mě".

Prezidentova ekvilibristika na téma "novičok v Česku" nejenže dokonale slouží ruské propagandě, ale má i veškeré rysy kvalitně vedené dezinformační kampaně. Z toho, co Zeman vypustil, totiž ve skutečnosti vůbec neplyne, že by jed, který otrávil Skripala, mohl pocházet z Česka.

BIS, kterou Zeman zaúkoloval, řekla, že taková látka v Česku není. A Vojenské zpravodajství konstatovalo, že se v Česku sice testovalo miniaturní množství nervově paralytické látky, která je inkriminovanému jedu podobná, ale není to tatáž látka.

Zeman se ale zachoval podle zásad práce profesionálního dezinformátora: "Něco malounko pootočit, něco trochu posunout, až to bude vypadat tak, jak je potřeba." A s takto upraveným příběhem se pak vypravil do spřízněné televize, kde odrecitoval interpretaci, po které českému ministru zahraničí Martinu Stropnickému musely hrůzou vstávat vlasy na hlavě, zatímco jeho ruský protějšek Lavrov si mohl otevřít k snídani lahev šampaňského.

Aby bylo jasno – nikdo nezpochybňuje prezidentovo právo úkolovat tajné služby. Ale to, jak s jejich závěry prezident Miloš Zeman nakládá, je hanebnost. Jak měla poctivá interpretace zjištění zpravodajců vypadat, asi nejlépe vystihl na Twitteru expremiér Mirek Topolánek: "Laboratorní přípravu velmi malého množství látky podobného složení, určené pouze pro vědecké účely, nelze v žádném případě označit za jeden z možných zdrojů plynu, použitého pro teroristický útok v březnu v Anglii." Ano, to by byla pozice odpovědného politika členské země NATO, který má elementární úctu k faktům. Jenže Miloš Zeman takovým politikem není. Jeho povaha i zájmy jsou odlišné. Proč dělá to, co dělá? Někdy bývá pravdivé nejjednodušší vysvětlení. A nejjednodušší vysvětlení je, že přání Kremlu je mu rozkazem.

A co kdyby to řekl takto: "Laboratorní přípravu velmi malého množství látky podobného složení, určené pouze pro vědecké účely, nelze v žádném případě označit za jeden z možných zdrojů plynu, použitého pro terotistický útok v březnu v Anglii." To by se Kremlu nezavděčil, co? pic.twitter.com/3i3qjKIl4j — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 3. května 2018

Neměl by ale zapadnout jeden důležitý moment. Platí, že každý hraje, co mu druzí dovolí. A pokud je zřejmé, za koho prezident kope, měli by s tím odpovědní prozápadní politici počítat a nedávat prostor ani jemu osobně, ani celé ruské dezinformační hře. Jak to mělo vypadat? V momentu, kdy ruské ministerstvo zahraničí přišlo s verzí, že novičok mohl pocházet z Česka, mělo to být vyhodnoceno jako de facto útok na Česko, měla se sejít Bezpečnostní rada státu, kde by experti doporučili politikům odpovídající reakci. Ta by v tomto případě byla: "V Česku se miniaturní množství otravných látek testuje, je to samozřejmé. Musíme vědět, proti čemu stojíme, musíme vědět, jak se případně bránit. Smlouva o zákazu chemických zbraní zkoumání stopových množství látek povoluje a máme na to samozřejmě patřičná mezinárodní povolení. Vše je řádně zabezpečeno a konkrétní látku, která otrávila Skripala, vůbec netestujeme." A bylo by to. Skoro vždycky je nejlepší obranou proti manipulacím a lžím pravda.

Bohužel se ukázalo, že Česku naprosto chybí to, čemu se říká strategická komunikace. Vyjádření ministerstev i vlády jako celku byla zmatená, a dala tudíž prostor prezidentovi, aby rozvinul rejstřík svých dovedností. Miloš Zeman toho dokonale využil hned ve dvou směrech. Jednak napomohl ruské verzi příběhu, jednak se mu opět podařilo nahlodat české veřejné mínění. Přesně to je totiž smyslem strukturované dezinformační kampaně. Nejde o to, aby lidé rovnou něčemu věřili – v tomto případě tomu, že se Česko nějak podílelo na pokusu zabít Sergeje Skripala. Jde "jen" o to, vypustit co nejvíc mlhy, aby si lidé nakonec řekli: "Kdo ví, jak to bylo." A v další fázi: "Ono nakonec na tom ruském tvrzení něco může být." A ve finále: "Rusko nebo Západ, ono je to vlastně jedno."

Dva závěry. Zaprvé: Ani ne půl roku staré hodnocení zpravodaje Komsomolské pravdy, že v probíhající informační válce Miloš Zeman stojí na opačné straně než Velká Británie a naši spojenci v NATO, není nepřesné. Zadruhé: Česko naléhavě potřebuje zlepšit strategickou komunikaci. Bez ní budeme v informačním konfliktu nejslabším článkem západních spojeneckých struktur. A bývá pravidlem, že predátoři jako první útočí na nejslabší kus ze stáda.

