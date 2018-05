Jedno se ing. Zemanovi musí nechat: dokáže nastolovat témata ke společenské diskusi. Samozřejmě bychom si asi všichni dokázali představit lepší, podstatnější a zásadnější témata, u nichž by člověku nebylo stydno, a lepší způsoby nastolování, než že s prominutím cosi plácne a tetelí se u toho blahem, jak to zase svým protivníkům nandal, že ti budou vyskakovat metr nad zem, a to ze sedu.

Co na tom, že si dovedeme představit prezidenta, který nastoluje témata proto, že jsou důležitá pro zemi, ne pro jeho vlastní ješitný pocit, že se může konečně beztrestně pomstít každému, kdo se o něm špatně vyjádřil. A je jedno, jestli jde o novičok nebo generály.

Zemanovi to může být jedno, je mu to jedno, a taky to dává patřičně najevo. Ostatně to sám řekl: tohle je jeho poslední velké angažmá. Větší už nebude. A tak si užívá svůj poslední mandát: beztrestný, neodvolatelný, nepostižitelný a s nevyčerpatelným seznamem lidí, které chce urazit, ponížit nebo jinak dehonestovat. Chce si užít moc, o niž tolik usiloval, a nic už ho nemůže zastavit. A taky ho nic zastavovat nebude. Zemana by totiž mohl zastavit jen lid.

Jenže lidu je to jedno. Minimálně té polovině, která ho volila. On totiž nedělá nic, co by jim vadilo. Zcela upřímně: myslíte si, že někomu ze Zemanových příznivců vadí, že jeho inkoherentní plácání o novičoku udělalo z Česka mezinárodního kašpara? Nebo že tím nahrál Rusku, které vydalo zprávu "Český prezident potvrzuje, že Česko vyrábělo novičok" asi tak pět minut po skončení televizního vysílání? Nebo že vykecal, jinak to napsat nejde, obsah zprávy tajných služeb? Kdepak!

Myslíte si, že někdo z jeho příznivců řeší, že pravděpodobně své "zásadní odhalení" chystal už ve chvíli, kdy oznamoval, že pověří tajné služby úkolem? My tu můžeme přemýšlet nad tím, jak velké musely být služby, co mu Rusko poskytlo, že je ochoten splácet takto okatým protiplněním, při kterém slouží jako hlásná trouba proti našim přímým spojencům v zájmu cizí mocnosti, která stojí na druhé straně barikády. Jeho příznivci to tak nevidí.

Jeho příznivci jsou z velké části totiž obětmi informační války a "whataboutismu" - jejich odpověď bude něco jako "Rusko nic moc, ale ta EU taky hrozná a Američani mají taky máslo na hlavě, to si nevybereš!" Chce se mi řvát, že v takovéhle situaci si tedy ale zatraceně musíš vybrat, ale k ničemu to není.

A zbytek příznivců? Zeman pro ně byla podobně protestní volba jako Babiš, Okamura nebo Piráti: byli zklamáni establishmentem a Západem coby civilizací s nějakými hodnotami. A tak Zemana volili nejen prostí lidé, co uvěřili tomu, že až se Zeman stane prezidentem, tak bude amnestie a odpustí se dluhy. Volili ho i lidé, zklamaní vývojem a prozápadním směřováním.

Jestli je něco typické pro období Zemanova mandátu, tak je to právě viditelný odklon pro jednoznačné prozápadní a prodemokratické směřování země. Ani Václav Klaus ve svém druhém období, kdy největším nepřítelem byla Evropská unie a tématem číslo 1 jeho boj proti všemu levicovému, nezpochybňoval orientaci země. Až s nástupem Miloše Zemana do funkce se začalo uvědomění, že patříme na Západ, i přes všechny jeho nedokonalosti a problémy, postupně drolit.

Nemyslím si, že by snad Zeman byl toho příčinou a jediným důvodem, ale rozhodně ho nezbavuji jeho dílu viny. Chytře rozpoznal, kudy vede nová vlna tekutého hněvu, bryskně opustil nepohodlné názory a postoje a bezostyšně začal přitakávat buranismu, zaprděnosti, resentimentům a deziluzi.

Doba mu hrála do karet: zatímco do té doby si omezenci zanadávali nanejvýš u piva, tak v období počátku jeho mandátu se internet rozšířil i do sociálních vrstev, kde intelekt nepatří k nejuznávanějším hodnotám. Náhle měl každý dojem, že není sám. A když i prezident přitakal, získali sebevědomí: Za své názory se nemusíme stydět! Nemusíme se stydět za svou xenofobii, antisemitismus, za to, že plácáme nesmysly! Už se nemusíme stydět za to, když nám nějaký chytrák řekne, že meleme kraviny. No a co? Už máme lidi, kteří to vidí stejně, takže sklapni, chytráku!

Prozápadní část společnosti to má teď velmi těžké. Chápu, že při pohledu na věci jako #MeToo a při čtení podobných zpráv je obtížné udržet si víru v naši civilizaci a nepodlehnout dojmu, že ten Západ, k němuž jsme se tolik let upírali jako k baště svobody a hrázi proti levicovým nesmyslům, začíná levicově třeštit rychleji než svazáci na stavbě mládeže.

Ale pro začátek by stačilo přestat si lhát do kapsy, že jednoho dne všichni prozřou a dojde jim, co se děje. Neprozřou a nedojde, a pokud chceme udržet naši zemi v západním civilizačním okruhu a nenechat ji posunout do nějakého podivného stavu přidruženého satelita, mimo západní struktury a pod nepřímým poručnictvím Moskvy, tak nestačí jen ukazovat na zlo, opakovat, že to je zlo, a věřit, že tím pravda nakonec zvítězí…

Zvítězí. Ale ta Komsomolská.

