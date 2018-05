Atraktivní místa v centru Prahy se dlouhodobě potýkají s odlivem stálých obyvatel, který se ještě prohloubil s nástupem Airbnb. Ve chvíli kdy v nějakém místě krátkodobí obyvatelé (turisté) překročí určitou mez a začnou být dominantní složkou, začnou tato místa nebo čtvrti podléhat vlivům, které pro ně nejsou dobré.

Změna obytných domů na hotely, přemíra barů a restaurací a přeměna normálních obchodů na obchody a služby pro turisty mění místa pro zbývající obyvatele ve stále více problematická k žití.

Chápu, že ve světle čísel, která ukazují, kolik turistů přijíždí do Prahy a kolik zde utratí, se zdají tyto nářky jako neopodstatněné. Nicméně musíme si uvědomit, že většina stálých obyvatel v těchto místech nejsou provozovatelé barů, nepracují v thajských masážích ani nevlastní obchody s broušeným sklem. Většinou chodí do normální práce. Vedou normální životy, ve kterých nechodí na thajské masáže každý den, do drahých restaurací nebo se veselit do trochu předražených barů, ale snaží se normálně nakoupit, vodit potomky do školky a doufat, že v přilehlém parku bude dostatek místních dětí, aby si spolu mohly hrát.

Problém je v tom, že centrum měst tyto stálé obyvatele potřebuje. Oni vdechují těmto místům život. Bez nich se z živoucího organismu stane jen kulisa, kterou si někdo přijede vyfotit.

Turista přijíždějící na pár dní se určitě o místní problémy zajímat nebude. Neřešené problémy přitom mohou narůstat až k hranici, kdy začnou vadit i turistům, kteří poté houfně přestanou jezdit. Spousta barů, nehtových studií a prodejen broušeného skla zkrachuje. Normální obchody se místo nich nenastěhují, protože ve čtvrti skoro nikdo nežije, a tak není komu co prodávat. Právě jsme vyrobili krásnou, novou, problémovou čtvrť.

Fenomén Airbnb celý tento proces ještě urychluje. Služba Airbnb, která ze začátku přinášela vítanou alternativu poznání města jinak než z uniformního hotelového pokoje, možnost poznat místní lidi a přilepšení místním obyvatelům, se rozrostla do regulérního byznysu.

Ve chvíli, kdy kupujete byt se záměrem provozování Airbnb, můžete nabídnout mnohem vetší cenu, než když v něm chcete žít. Je-li těchto bytů v místě jen pár, není problém. Je-li překročena míra udržitelnosti, začne to křivit místní trh s nemovitostmi, nájemními byty a degraduje lokální vazby.

V tomto podnikání, jako ve většině jiných, jde především většinou o peníze. Proto si myslím, že by do dění měl vstoupit někdo, komu jde více o jiné hodnoty a začít trh regulovat. Někdo, pro koho je primárně důležitější živá a dobře fungující čtvrť.

