Svoji první nadaci na pomoc rozvoji maďarské společnosti založil v rodné zemi americký miliardář George Soros v roce 1984. Dnes, po několika letech drsného vládního tlaku a změn zákonů, které neustále zpřísňují a znesnadňují fungování nevládních organizací financovaných ze zahraničí, jeho nadace Open Society Foundations oznámila, že přesouvá svoji centrálu do Berlína.

Určitou nadějí, že se tak nestane, bylo, kdyby parlament vzešlý z dubnových voleb neschválil balík nových zákonů nazvaný "Stop Soros", který má mimo jiné dost drasticky zdanit příspěvky nevládních organizací poslané ze zahraničí. Ale všechny náznaky směřují k tomu, že parlament – tedy vládní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, která má ústavní většinu – pro mnohé nevládní organizace vlastně likvidační zákon přijme.

Orbánovi se tak podařilo splnit jeden z cílů, kterým je téměř naprostá kontrola maďarské společnosti. Zlikvidoval už většinu opozičních médií, a i když Open Society v tiskové zprávě oznamující odchod do Berlína slibuje, že bude pokračovat v podpoře maďarských organizací, už jen to, že vedení bude muset Budapešť opustit, je hluboce symbolické. Soros a jím financované organizace se totiž snažili v postkomunistických zemích prosazovat otevřenost, tedy něco, co bylo od počátku trnem v oku těm, kdo si nárokovali, že jediný možný pohled na svět je ten jejich.

I proto Václav Klaus vyštval v polovině 90. let minulého století z Prahy do Budapešti Středoevropskou univerzitu, která je vlajkovou lodí Sorosových aktivit ve střední Evropě. V tom byl Klaus předchůdcem Orbána. Univerzita nyní otevírá druhý kampus ve Vídni a je zřejmě jen otázkou času, kdy Budapešť opustí, protože i vůči ní maďarská vláda přijímá tvrdé zákony.

Nicméně aktivity Open Society jsou široké a loni dostala další miliardy ze Sorosova majetku. Práce v postkomunistickém světě je jen malou součástí práce nadace, ale pro Orbánovu vládu se Soros stal v kampani před letošními volbami nepřítelem číslo jedna.

Není nutné mít v oblibě amerického miliardáře, aby si člověk uvědomil jednu zásadní věc: odchod Open Society do Berlína je signálem toho, že se střední Evropa nestala ani téměř za třicet let od sametové revoluce a pádu Berlínské zdi součástí Západu.

Je signálem, že otevřenost, na níž Česko, Maďarsko, Polsko či Slovensko stavěly v posledních desetiletích svůj ekonomický i společenský rozvoj, se dramaticky mění a že by se mohl opakovat scénář z přelomu 19. a 20. století.

Tehdy po první éře globalizace a s ní spojené otevřenosti následovala brutální vlna nacionalismu a uzavírání fyzických i mentálních, vrcholící masakry druhé světové války.

Podobné tendence jsou patrné i v západním světě, stačí se podívat na brexit nebo Donalda Trumpa. Ale ve střední Evropě s její historickou zkušeností, kterou nyní Orbán a další lídři úspěšně oživují, je náchylnost k takovým tendencím větší, stejně jako je vyšší zranitelnost středoevropských společností a možnost, že sklouznou k něčemu vážnějšímu, než je nucená změna sídla jedné nadace.

Související Před 41 min Sorosova nadace odchází kvůli tlaku Orbána z Budapešti. Vzdělání a svobodu tisku chce ale v Maďarsku podporovat i nadále Před 41 min Kvůli tlaku Viktora Orbána opouští nadace George Sorose Maďarsko a přesouvá se do Berlína. Nadace chce ovšem nadále podporovat občanské skupiny...

Související