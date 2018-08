Vlna veder se vrací, a s ní zjevně i vlna politické kreativity. Co dřív? Že si salónní levičák jak z učebnice koupí zámek? Nebo hejtmanka a její služební auto? To je vlastně marginální patálie, postavená jen kolem emočního náboje, skrytého ve sdělení "je to z našich daní!" Upřímně, bylo by to úplně okrajové, kdyby nedošlo k trapné tiskové konferenci… Zdatně tomu sekunduje ministryně, která by přidala úředníkům ("z našich daní"), protože z jejich vyšších platů by bylo víc daní. Ale to jsou jen podružnosti, banality.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru