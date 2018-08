On je to vlastně celkem rozšířený druh výmluvy. Přistižený výrostek otci drze tvrdí, že sice za domem kouřil, ale nešlukoval. Usvědčený spolupracovník StB sice podepsal spolupráci, ale nikdy nikoho neudal a na nikoho nedonášel. No a podle stejné logiky se lídr britských labouristů a možný příští premiér Jeremy Corbyn pokusil národu tvrdit, že byl v roce 2014 v Tunisku sice přítomen kladení věnců palestinským mučedníkům, včetně zosnovatelů útoku na izraelské sportovce na mnichovské olympiádě v roce 1972, ale ceremoniálu samotného se neúčastnil.

Během pár desítek hodin se stejně zbortila i tato chatrná konstrukce, když se ukázalo, že Corbyn věnce sám kladl. V Británii tahle kauza znovu přiživila úvahy o tom, jestli se někdo jako je současný předseda Labour Party vůbec může stát ministerským předsedou?!

Jeremy Corbyn založil svůj raketový vzestup do nejvyšších pater britské politiky na tom, že bude konzistentní. Nutno dodat, že mu tahle taktika nebo přesvědčení zatím docela vycházejí. Jediné, co "Jezza" po šokujícím zvolení do čela Labour Party skutečně změnil, byl ledabylý nebo spíš mírně ošuntělý zevnějšek. Jinak je ale tento levicový politik pořád důsledně pacifistický nebo protiizraelský.

Upřímně řečeno, letité, xkrát propírané kontakty s Hamásem nebo Hizballáhem vám příliš manévrovacího prostoru nenabízejí. Způsob, jakým se Corbyn pokusil vykroutit ze svého počínání na hřbitově v Tunisku a stočit pozornost k údajnému rasismu ze strany Izraele, byl ale velmi trapný. Přesně tento druh chování může zmenšit šance, že se Corbyn někdy přestěhuje do Downing Street.

Uctít památku osob, které mají na rukou krev izraelských sportovců z nechvalně známého teroristického útoku v roce 1972, je pro aspiranta na nejvyšší politický úřad Spojeného království hodně velké faux pas. Evidentně vytočený Corbyn se v několika televizních rozhovorech snažil svou přítomnost na tuniském hřbitově s věncem v ruce vysvětlit tím, že se přišel primárně poklonit 47 obětem izraelského leteckého útoku na úřadovnu Organizace pro osvobození Palestiny v roce 1985, což byla akce, kterou podle předsedy Labour Party "odsoudil celý svět".