Už když strčil klíč do zámku, slyšel zevnitř z bytu hlasité vzdechy. "Panebože, ona už to zase dělá," řekl Adam polohlasem.

A hned se sám svého hlasu polekal. To se mu stávalo, když byl rozčílený. Vnitřní hlas se někdy vydral ústy ven a zazněl nahlas.

Rozhlédl se, ale na chodbě osmého patra jejich činžovního domu naštěstí nikdo jiný nebyl.

Vešel dovnitř a sundal si boty.

"Ještě, ještě, nepřestávej!" slyšel hlas své ženy.

Ječí, jako když ji na nože bere, pomyslel si. Tentokrát si ohlídal, aby to bylo potichu.

Jeho žena byla vždycky při sexu hlasitá. Když se na škole seznámili - Blanka byla nejhezčí dívkou z jejich ročníku! - a začali spolu chodit, dělalo mu to dobře.

Na studijní cestě do Amsterdamu mu jeden ze spolužáků ráno řekl: "Poslyš, nemohli byste se v noci trochu krotit? Mám pokoj vedle vás a dneska se fakt nedalo spát!"

"Promiň," řekl Adam, ale v duchu se dmul pýchou. Kdo jiný mohl říct, že způsobil krásné ženě tolik potěšení?

Až později mu došlo, že Blanka (s kterou se mezitím vzali) je prostě při sexu hlasitá. Že to nutně nemusí znamenat, že je nadpozemský milenec.

Bylo to fajn, jen se to po dvaceti letech stalo méně vzrušujícím i méně zajímavým. Nehledě na to, že - a to Adamovi došlo až později - už ani tak hlasitá při sexu nebyla.

Všechno se to změnilo, když si koupili George.

Vlastně ne, nejdřív si koupili Samanthu.