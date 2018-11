Je pátek dopoledne, ve sněmovně právě dohovořil miliardář, byznysman, člověk ovládající skrze svěřenecký fond holding Agrofert, několik vlivných médií a člověk, který je stejným způsobem jedním z největších příjemců dotací včetně těch, u kterých není jisté, jestli je nezískal podvodem - premiér Andrej Babiš osobně. A řekl, že nikdy neodstoupí. Jak jinak.

ODS, Piráti, TOP 09, lidovci a Starostové vysloví jeho vládě nedůvěru, ale dopředu je jasné, že se nestane nic, nemají dost hlasů. Sociální demokraté a komunisté vládu podrží a ani nové informace v kauze Čapí hnízdo Babišem neotřesou.

V Babišově pátečním projevu zazněla jedna celkem logická úvaha - jsou to "lidi", kteří mu ve volbách dali nejvíc hlasů a to v době, kdy byla kauza Čapí hnízdo dávno na světě. Všichni jeho voliči a podporovatelé vědí, že je možná podvodník, že často lže a překrucuje fakta, že podle soudu spolupracoval s StB a že je neustále v neskutečném střetu zájmů. Všechno to vědí, ale nevadí jim to. To je ten problém. (Pro nás, kterým to vadí).

Příčin bude asi víc, například zřejmě pořád platí, že morálka je v tuzemsku stále ještě příliš zdevastována čtyřiceti lety vlády komunistů. Ale faktem je, že tu voličstvu nevládnou hodnoty jako poctivost, střídmost, moudrost, soucit, vzdělání, snaha o inovace... Nejvíc bodů získávají dravost, agrese, křik, populismus, jednoduchost, bezohlednost.

Která z těchto dvou hodnotových strategií může společnosti přinést větší prospěch? Společnost na tuhle otázku není evidentně schopna jednoznačně odpovědět. Nelze se zase tak moc divit, historie už zaznamenala krátkodobý úspěch obou cest. Ale pokud bychom si měli představit, co je dlouhodobě lepší pro spokojený a úspěšný život maximálního množství členů společnosti, jakou je ta naše, jednoznačně vítězí směr první.

Prioritou pro společnost by přece měl být otevřený, komunikativní a férový stát, který za svůj provoz utrácí jen nezbytně velkou část toho, co vybere od občanů na daních, který občana nezatěžuje a nešikanuje, a který se stará o to, aby společnost měla k dispozici maximum možného ze všech možných oblastí lidského života, počínaje školstvím a zdravotnictvím nebo vědou.

Babiš tohle nereprezentuje (podobně jako většina ostatních současných parlamentních lídrů, buďme spravedliví). Jenže společnost jako celek to nedokáže prokouknout. Vinou slabé občanské výchovy a slabého školství obecně. To je to, na co by měly elity upřít síly.

Je zcela správné neúnavně zkoumat kauzu Čapí hnízdo a další Babišovy špatnosti a je v pořádku jít proti němu demonstrovat, ale nemělo by to být příliš uspokojivé. Je třeba zapojit ještě víc rozumu a smířit se s tím, že skutečná náprava potrvá víc než tohle volební období. Spíš ještě několik dalších.

