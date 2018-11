Dobrá zpráva, pandy nebudou.

Ano, ředitel pražské zoo Miroslav Bobek na svých sociálních sítích oznámil, že chystaný projekt pronájmu čínských pand za mnoho a mnoho milionů končí. Prezident Miloš Zeman o ně prý nepožádal.

Pan ředitel to uváděl s jistou dávkou lítosti, ale ve skutečnosti je moc dobře, že pandy nebudou. Ze dvou důvodů. Tím prvním je, že instalace pandího pavilonu by zase o kus posunula pražskou zoo směrem k zábavnímu zvířecímu lunaparku. A o ten by civilizovaná metropole usilovat neměla. Je jasné, že je zde nutná jistá míra zábavnosti. Bez ní by nebyli návštěvníci a jejich vstupné a peníze na ochranu ohrožených druhů nebo na výzkum. Ale zábava by neměla převládat. Ono dívat se radostně na frustrovaná zvířata v klecích se za čirou zábavu považovalo mezi rozumnými lidmi naposledy někdy na konci 19. století. (Uznávám, tento postoj je poněkud radikální. Ale správný a prosím o zamyšlení se nad ním.)