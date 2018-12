Jsem mírný člověk, který by mouše neublížil, nerozčiluju se a pro lidské slabůstky mám pochopení, ale jak jsem mírný, tak se teď musím rozohnit! Přátelé! Ještě jednou uslyším poraženecké fňukání o tom, jak Babiše nikdo nezastaví a v dalších volbách bude mít 51 procent, a bude zle!

Poslední dva týdny jsem, shodou okolností, absolvoval několik rozhovorů, jejichž leitmotivem bylo zhruba to, co jsem výše napsal. Když to parafrázuju: "Všem teď už musí být úplně jasné, že je Babiš gauner, ale ty jeho fanatické ovce ho budou podporovat dál a dál, to je beznaděj, konec, rozklad…"

Že jsme se dostali do období společenské morální krize, to je tak nějak patrné. Kromě "míru" snad už není žádná velká idea, na které by se společnost shodla. A nejsilnější zpráva je, že se společnost neshodne ani na tom, že "hodnoty" jsou hodnotou.

Dokážeme pojmenovat stav, dokážeme pojmenovat asi i příčiny, ale vzácně se shodujeme na tom, že nevíme, co s tím dělat. Tedy aspoň v té části společnosti, která s tím chce něco dělat a posouvat vývoj po linii demokracie a občanské angažovanosti. Ta část, která má jasno, že za zlo mohou uprchlíci a Brusel, ta aktivně propaguje řešení, které nechceme, a které v důsledku nechtějí ani oni, jen tak daleko nedohlédnou.

Ale radikální část společnosti nechme stranou. Co má dělat ta liberální bublina, v níž se třeba já nebo vy pohybujeme?

Vyjádřit nesouhlas na demonstraci je fajn a někde to stačí. Někde někdy stačí, když lidé vyjdou do ulic na protest proti politikovi, ten prohlásí několik silných slov, jak je nevinen a nic neudělal, a pak, "v zájmu stability a klidu", odstoupí. Jenže tady a teď nejsme v takové situaci. Politici, proti nimž jsou demonstrace vedené, rozhodně neodstoupí a na nějaký "zájem stability a klidu" zvysoka kašlou. Jeden ústy svého nižšího úředníka rozdmýchává nenávist, druhému stačí opakovat, že "nelže, nekrade, nejde nikomu na ruku…"

Tvrdit, že demonstrace je lepší než nic, je sice hezká náplast na prožívané zoufalství, ale reálný dopad je nula. Demonstrace, které probíhají, totiž nevedou k ničemu produktivnímu. Což není vina demonstrace jako takové. Demonstrace je dobrý první krok, po kterém by ale měl následovat krok 2. Jaký? Helejte, já vím, že to neradi uslyšíte, ale jiná možnost není.