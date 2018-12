Sloupek Martina Malého: Přestaňte se otravovat! Buďte šťastní a veselí, i když nebudou zrovna Vánoce

Chápu je a nic jim nevyčítám. Sám jsem kdysi míval taky podobné názory a s přáteli jsme si skvěle notovali, jak je všechno zbytečné, marné, špatné, a kdo říká že ne, ten lže! Vždyť denně v televizi vidíme a v novinách čteme všechny ty hrůzy. Podvody, vraždy, loupeže, mravní bahno, rozklad společnosti, spálená země, lidé nemají co jíst…

Je to takový národní zvyk. Stěžujeme si, snad v naději, že tím ostatní uklidníme, že jsme na tom stejně, a nebudou mít důvod nám závidět a nepřát. Jako by to byl takový po generace předávaný recept na spokojené češství.

Ne, vážně: Rozhlédněte se okolo sebe. V duchu si vybavte své známé, kolegy, lidi, s kterými se stýkáte a bavíte. Jací jsou, když se bavíte o životě a o světě? Jsou optimističtí a nadšení, nebo posloucháte spíš to, jak je všechno hrozné, jak všichni kradou, ta politika do toho, no hnus, radši se o to všechno nestarat?