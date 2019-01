Měl to být spíš takový test. Pokus zjistit, jestli se po konci té pasivní a arogantní vlády dua Krnáčová–Dolínek v Praze něco změnilo. Jestli s příchodem nových nadějí od pirátů, z TOP 09 a Prahy sobě došlo v Praze k nějakému civilizačnímu posunu směrem k moderním metropolím.

A k tomu testu byly jako téma vybrány petardy. Je to jednoduché – zatímco letos před koncem roku zakázalo odpalování zábavní pyrotechniky hned několik velkých německých měst, třeba Düsseldorf či Kolín nad Rýnem a Hannover, v Praze se odpalovalo po celý den. V Praze si totiž smí střílet petardy a ohňostroje, kdo chce a prakticky kde chce po celý 31. prosinec a celý 1. leden. Vyhláška to v jiné dny zakazuje, ale děje se to běžně po celý rok. Městská policie by to měla postihovat, ale jestli to dělá, se neví. Protože, jak odpověděla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová, "pražská městská policie bohužel nevede samostatnou statistiku porušování vyhlášky hl. m. Prahy týkající se používání zábavní pyrotechniky, proto vám nemůžeme poskytnout žádná konkrétní čísla". Takhle promyšleně pracuje městská policie v Praze s daty a informacemi.

Nevadí. V moderních evropských městech je zjevná tendence odpalování rachejtlí omezovat. Dokonce i v některých českých městech. Takže: uvažuje o něčem podobném také Praha a její nová rada a primátor?

Dostali proto každý takto znějící dotaz. A výsledek je zajímavý.

Nejdřív odpověděla radní za TOP 09 Hana Kordová Marvanová.

"Způsob oslav nového roku jsme projednávali s kolegy, členy rady, a shodli jsme se na tom, že bychom mohli zkusit nějakou tichou variantu oslav, která nebude rušit obyvatele a ušetří městu náklady."

Odpověď zajímavá, ale na trochu jiné téma. Paní radní totiž hovoří o městem organizovaném tradičním novoročním ohňostroji. Ten byl letos docela drahý a velkolepý a nový primátor Zdeněk Hřib z pirátů hned zkraje roku v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že radnice zkusí pro příště vymyslet něco méně okázalého.

Nám šlo ale o celodenní odpalování rachejtlí mezi domy. Protože, i když se to možná nezdá, i v Praze normálně žijí lidé; mají děti, mají psy a kočky, jsou třeba staří nebo úplně malí nebo nemocní a chtějí dělat ty obyčejné věci, které lidé doma dělávají. Většina Prahy není místem, které jsme vyklidili turistům, aby se tu mohli pořádně vyřádit. Tam směřoval dotaz. Ano, ohňostroje jsou často krásnou podívanou, k oslavám konce roku patří, ale co je třeba omezit na dobu od deseti večer do deseti do rána? Nebo třeba od osmi do osmi, možností je tu dost. Milovníci dělobuchů si pořád užijí, ne? Jaký na to má názor paní radní?

"O tom se bude ještě jednat," odpověděla asistentka radní Kordové Marvanové.

A pak se nedělo nic. Trochu to připomnělo "komunikaci" Adriany Krnáčové.

Po pěti dnech tedy dostali radní nový e-mail s opakovanou otázkou.

A ozval se primátor. Prostřednictvím svého sekretariátu zopakoval, že by rád zkusil "klidnější a zároveň ekologičtější formu" městského ohňostroje, respektive že by ho rád nahradil jakousi tichou světelnou show. (To se jeví mimochodem jako výborný nápad. Bez ironie. Velkolepost může být zachována a nově by mohla přibýt originalita a světovost. A mělo by to být skutečně mnohem víc ohleduplné k městu a jeho lidským nebo zvířecím obyvatelům. Pokud se tenhle nápad podaří dovést úspěšně do konce, rozhodně půjde o chvályhodnou civilizační změnu k lepšímu.)