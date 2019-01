Britská premiérka Theresa Mayová prohrála v Dolní sněmovně hlasování o dohodě o odchodu z Evropské unie.

Tvrzení o tom, že to bylo hlasování historické, jsou pravdivá v jednom bodě: Za posledních sto let žádný britský premiér neprohrál o tolik hlasů v hlasování o návrhu vlády. Nejblíže byl první labouristický premiér Ramsay MacDonald 8. října 1924, kdy jedno hlasování o vládním návrhu prohrál o 166 hlasů, druhé o 161. Mayová prohrála o 230.

Po úterním večeru se proces odchodu Velké Británie z unie dostal svým způsobem opět na začátek, na čemž nezmění nic ani hlasování o nedůvěře, které vyvolal na středu vůdce opozice Jeremy Corbyn a které nemá příliš šancí uspět. Nepravděpodobné je i to, že se premiérce podaří do pondělí 21. ledna vyjednat novou dohodu, lepší pro Británii, jak si to přejí její zarytí odpůrci uvnitř konzervativní strany.

Na stole je stále mnoho možností, od předčasných voleb s prodloužením data odchodu Británie přes druhé referendum, kde by na stole byla i možnost setrvání v unii, přes další prodloužené vyjednávání s unií po divoký brexit už 29. března.