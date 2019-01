Mělo by se každopádně začít nově hospodařit s nemovitostmi státu, protože stát v nich má obrovská aktiva, která by mohl lépe využít. Když si vezmete, že třeba ministerstvo pro místní rozvoj sedí ve velmi cenném paláci na Staroměstském náměstí, je jisté, že by s tou nemovitostí mohlo být nakládáno daleko efektivněji. Umožnit kooperaci s investory a získat z toho daleko více prostředků." Z dnešního pohledu chtělo by se říci prorocké věty řekl v roce 2010 časopisu Ekonom developer a majitel firmy Sekyra Group Luděk Sekyra, aniž by tušil, že by se z budovy na Staroměstském náměstí měla stát prodejna moderní elektroniky s logem nakousnutého jablka, což by mělo město i zemi dostat na technologickou špičku.

Každopádně myšlenka nové čtvrti není novinkou. Už před začátkem finanční krize, v první polovině roku 2008, se výstavba nových budov pro vládní účely stala hitem. Ministerstva se měla sestěhovat, staré budovy měly být prodány. V červnu stejného roku například vláda Mirka Topolánka odsouhlasila projekt ministerstva průmyslu a obchodu na výměnu třinácti jeho budov v Praze za nové administrativní sídlo na okraji hlavního města. Ministerstvo pod vedením Martina Římana tehdy plánovalo, že se zhruba 1400 úředníků jemu podřízených organizací do nové budovy přestěhuje do konce roku 2010. Součástí tehdejšího plánu byl i prodej budov ministerstva v centru města. Samozřejmě cílem celé operace měly být úspory v řádu desítek miliard.

Výsledek? V historických budovách sídlí často ty samé organizace jako před jedenácti lety a grandiózní plán ministra Římana si nepamatuje nikdo.

Andrej Babiš přišel s nápadem na výstavbu vládní čtvrti v Letňanech, která uspoří peníze a lidem čas a bude mít obecně spoustu pozitivních synergických efektů (třeba jako že se všichni, kteří něco budou chtít od státu, sejdou na konečné v Letňanech), koncem roku 2016. Nutno říci, že tímto návrhem nadchl jen málokoho, a to včetně svých spolustraníků.