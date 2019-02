Potřetí hovořil americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu. I když první vystoupení v roce 2017 oficiálně nebylo zprávou o stavu unie, dá se říci, že jeho projev v noci na středu byl ze všech tří nejvíce prezidentský: Trump se přes všechna sporná témata, která má s demokraty, snažil naznačit snahu o jednotu.

Trump v Kongresu vyzval k národní jednotě a ochraně hranic. Podle demokratů jeho poselství nepřineslo nic podstatného Čtěte zde

To bylo nejviditelnější ve chvíli, kdy hovořil ve Sněmovně reprezentantů o ženách, kterých se v loňských volbách dostal do Kongresu rekordní počet. Vysloužil si jejich potlesk na otevřené scéně. Neodpustil si ale rýpnutí do levicových lídrů opozice tím, že zdůraznil, že v USA nemá socialismus budoucnost.