Andrej Babiš to má mimořádně snadné. Může klidně lhát na tiskové konferenci, kterou zaznamenávají všechna média v Česku a některá to dokonce vysílají živě, a nic se nestane. Může klidně prohlásit, že "čeští ajťáci jsou nejlepší v Silicon Valley". No nejsou. Ale nevadí, nic se neděje. Jen to, že tahle "informace" nerušeně doputuje do mozků statisíců lidí.

A to jsme jen u jednoho nevinného nesmyslu. Během víkendového sněmu ANO Babiš řekl takových "pravd" mnohem víc. Třeba, že chce zrušit superhrubou mzdu, přičemž mu nikdo nevmetl do tváře, že to sliboval už před lety, pak jeden takový návrh odmítl a další o rok odložil.

Nebo, že chce malý a efektivní stát, který nikoho neotravuje. On, za jehož éry narostla státní správa o tisícovky úředníků, a on, kdo živnostníkům naložil kontrolní hlášení, EET a nekompromisní daňové a finanční kontroly.

Můžeme se tisíckrát vztekat a nechápat, kde se bere ten Babišův až obdivuhodný úspěch. Bere se tady. Má jen slaboučkou oponenturu.

Otázka je, jestli ji mít může. Protože ono je nutné, aby ji měl. Jinak tu máme díru v systému, kterou můžou v budoucnu pronikat populisté mnohem hrubšího zrna. Protože, emoce stranou, Babiš je ještě čajíček. Můžeme tu mít někoho, kdo má mnohem blíž k Orbánovi nebo Okamurovi. Proti nim je Babiš ještě celkem racionální, proevropský a, ehm, demokratický politik, který může i leccos vylepšit.