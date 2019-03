Miloš Zeman slíbil na sjezdu sociálních demokratů, že bude v evropských volbách volit ČSSD. Vyvolalo to bouřlivý potlesk v sále. Jako by se straníkům ulevilo, že Zeman je po letech zpět s nimi, že už nebude házet straně klacky pod nohy. Jenže je na místě jejich optimismus poněkud brzdit.

Připomeňme, že Zeman veřejně oznámil, že bude volit v eurovolbách ČSSD už před čtyřmi roky. Vůbec mu to pak nebránilo v tom, aby šel vedení ČSSD důsledně po krku. Povzbuzoval třenice uvnitř strany a Bohuslavu Sobotkovi, který nevedl partaj tak, jak by se mu líbilo, nakonec na Hradě hrozil holí. Nyní je sice Sobotka pryč a skomírající strana se k prezidentovi snaží tulit, seč může. Ale bylo by mýlkou domnívat se, že Zeman považuje svou pomstu za "zradu" v prezidentské volbě z roku 2003 za dokonanou a že už nechá vedení ČSSD normálně pracovat, či se bude dokonce k němu chovat loajálně.