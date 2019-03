Vidět dospělé lidi přenášet obří barevné kostky se jen tak nepoštěstí. To musíte buď na spartakiádu, do fitness centra, nebo na sjezd sociálních demokratů. Stavění domečku z programových priorit a zásad ČSSD bylo podivným momentem stranického sjezdu. Ale zapadalo do celkově zvláštních marketingových nástrojů zchudlé partaje, která ráda používá nečitelné bílé slogany na oranžovém pozadí.

Televizní přenos v sobě kombinoval prvky nostalgie, retra a bezděčné komiky. ČT24 se snažila připravit dynamickou znělku, ale ani dramatická hudba a rychlý střih nedokážou zázraky, když máte pracovat se záběry strnulých stranických funkcionářů. Potom následovaly scény z kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, v jehož sále to vypadalo jako při prodejních akcích pro seniory. Místo zázračných hrnců, zahradních nůžek a sad nářadí se ale předseda strany snažil nadchnout poněkud vlažné publikum pro představu, že je sociální demokracie sebevědomý hráč tuzemské politické scény, který se z jedněch prohraných voleb nezhroutí.

V Lidovém domě nikdy neměli moc citu pro vizuální styl a práci s detaily, které podporují celkový dojem. Vždycky působili víc jako okresní kynologický spolek s dvanáct let starým Wordem, jehož plakáty kombinují všechno, co našli zadarmo na internetu. Jan Hamáček na pódiu hřímal, jak se sociální demokracie musí dostat od principů 19. století a stylu 20. století do současnosti. V kulisách KD Střelnice se všemi těmi oranžovými papundekly to ale vypadalo jako utopické snění. Tady se nový Obama rozhodně nezrodí. Publikum sice drželo mobily, ale spíš než kvůli šíření poselství na sociální sítě to bylo zabíjení dlouhé chvíle, než se funkcionáři vypovídají a bude kafe.