Sociální demokracii se hodně uleví, až Miloš Zeman nebude prezidentem a oni ho už nebudou muset zvát na své sjezdy. Jako teď o víkendu.

Nešlo ani tak o to, co tam Zeman řekl. Protože obsah nebyl moc zajímavý. Zeman dokonce spíš chválil. Šlo o to, jak to řekl. Že zvolil otcovský tón, že byl smířlivý, a povzbuzující a klíčový byl především samotný závěr toho divadla - po svém proslovu Zeman nikam neodešel, sedl si na pódiu hned vedle předsedy Jana Hamáčka a ještě půl hodiny sledoval vystoupení členů vedení ČSSD. A když pak vstal k odchodu, delegáti ho vyprovodili dlouhým aplausem. A o to šlo.