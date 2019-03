Připojištění ve zdravotnictví je pro české levicové politiky sprostým slovem. V podstatě mnozí přiznávají, že by bylo fajn si připlatit třeba za lepší protézu či lepší čočky (odlehčená sádra je už evidentně minulostí), do reálného zdravotnictví nic takového ovšem prosazovat nebudou. Současná koalice je proti jakémukoliv navyšování spoluúčasti a tak to také zůstane. Až navěky, nebo aspoň do konce současného volebního období.

Debata o penězích, které míří do zdravotnictví, je přitom nejen nesmírně důležitá (na tom se shodnou všichni), ale v českých poměrech také poměrně zmatená. V podstatě ji lze rozdělit na tři proudy.