Napsal jsem před několika dny, že není na celém světě horší vyjednávač než Andrej Babiš. Jednal s operátory o nižších tarifech, a nevyjednal je. Jednal s bankami, aby přispívaly víc do rozpočtu, a nevyjednal to. Jednal s řetězci, aby neprodávaly ve stejném obalu horší výrobky, než jaké jsou ve vyspělejších zemích, a nevyjednal nic.

Napsal jsem, že je to špatně, protože touhle osobní intervencí všude tam, na co zrovna média soustřeďují pozornost, mnoho nevyřeší. Naopak. Poškozuje tím standardní nástroje, které máme jako občané k dispozici a o které by měl právě on jako předseda vlády pečovat. Jeho práce by neměla spočívat ve sbírání lajků na Facebooku a bodů do žebříčku volebních preferencí.

Napsal jsem to před pár dny, jenže ono se to zhoršilo. Vedle všech těch tarifů a kvality potravin Babiš za pár dnů stihne objet summity, konference o 5G sítích, slavnostně zahájí fungování magnetické rezonance v Kroměřížské nemocnici, podpoří boj proti rakovině prostaty a taky třeba otevře zrekonstruovanou loděnici Klubu veslování Kondor.

To už není o špatném vyjednávači. To už je spíš o broukovi Pytlíkovi.