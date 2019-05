Kdo vyhraje v Česku evropské volby? Babiš? Piráti? ODS? Je to extrémně nejisté. Máme sice k dispozici propracované průzkumy, jenže ty nám říkají především to, že vlastně nic moc říct nemůžou. Výsledek eurovoleb bude závislý hlavně na volební účasti - obecně čím méně lidí přijde, tím větší překvapení se může odehrát. No a jestli přijde 15, nebo 30 procent voličů, to si zodpovědně netroufne odhadnout nikdo. Precedenty máme pro obě eventuality - v roce 2014 přišlo 18 procent, v roce 2004 28 procent. Takže uvidíme v neděli před půlnocí.

Prozatím, pro ukrácení dlouhé chvíle, můžeme zkusit prognózu pojmout netradičně - přes popkulturu. Sociologové Ivan Krastev, Mark Leonard a Susi Dennison v rozsáhlé práci "Co Evropané ve skutečnosti chtějí" rozdělili evropské voliče do čtyř skupin podle populárního seriálu Hra o trůny. Takže proč neaplikovat jejich dělení na Česko a nepokusit se na jeho základě odhadnout výsledek?