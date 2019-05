Demonstrace proti Babišovi/Benešové jsou dobrá věc. Pro polovinu země. Pro tu druhou je to spíš další důvod k jejich už takhle velké frustraci. Ale pro všechny je to dobrá věc proto, že je vždycky dobré, když se politici tu a tam setkají s aktivními občany. To prospívá celé společnosti. Protože se naši volení zástupci pak o něco víc bojí vyvádět lotroviny.

Pokud ale jde o současnou vlnu protestů, je tu klíčová otázka - jaký efekt to nakonec může mít?