Informací je mnoho, kdo má ale čas se tím vším probírat? Možná jeden novinový editor.

Tady je výběr textů, které se tento týden vyplatilo číst podle mě, Jana Kubity, editora Hospodářských novin.

- Jestli máte třeba strach, že nás ovládnou roboti, podívejte se, jak to vypadá v jedné švédské továrně, kde se to už stalo. A pak si možná odpovězte na otázku, jestli vaše současná práce nepatří náhodou mezi ty, které budou za dvacet let dělat roboti lépe a levněji.

- A ještě jedna umělá inteligence. Čínská firma Baidu vyvinula software, který dokáže naklonovat váš hlas. Stačí mu k tomu pouhé čtyři vteřiny originálu. Docela děsivé.

- V tomhle textu jsou momenty, kdy se chytám za hlavu a říkám "ježišmarja". Je to ale inspirativní čtení. Dost zleva. A tak trochu antisystémové. Pokud ale máte dostatečně otevřenou mysl, nebojte se začíst.

Ukázka: "Ekonomická nesvoboda má dopady na nás všechny. Například polovina Čechů nevidí ve své práci smysl a syndrom vyhoření je denní chleba pro čím dál víc mladých. V říši nutnosti nemůžeme trávit většinu času s těmi, jež máme rádi, ani dělat to, co opravdu chceme. Místo toho nám odpovědi na ty nejdůležitější otázky diktuje ekonomická nutnost. Jak žít dobrý život? A čím ho vyplnit? Bohužel koloběhem levné dřiny a konzumu, které nám brání žít smysluplně. Jenže právě to je plýtvání tím nejcennějším, co máme."

- V úterý zemřel Niki Lauda. Každý ho znal, je zbytečné o tom tady psát víc. Pro mě osobně to byl klukovský hrdina. Fascinovalo mě, stejně jako tisíce dalších, jak se pár týdnů po té své nehodě na Nürburgringu vrátil k závodění. Měl třeba opravdu velký problém si přes to ohořelé mokvající ucho nasadit helmu, měl ohromné bolesti, ale ta posedlost závoděním byla silnější.

S dnešním světem F1 se to nedá srovnat. A je to dobře, pokud jde o tu bezpečnost. Jinak je to úplně jiný sport. Dnes jsou to souboje peněz a inženýrů. Jezdci jsou spíš jen zaměnitelnými nájemnými řidiči, které si týmy dirigují během závodu přes vysílačky. Jsou jistě dobří i špatní, ale to je jedno, vyhrává auto. Krásně to ukázaly nedávné testy v Barceloně, kde letos suverénní Mercedes posadil do auta průměrného dvacetiletého jezdce z F2. Jeho otec je miliardář a sponzor. No a tenhle jinak spíš neúspěšný jezdec byl ze všech nejrychlejší.

Dnešní kluci by mezi současnými jezdci F1 těžko hledali hrdinu, jakým byl pro kluky mojí generace Niki Lauda.

Velmi pěkně o F1 z časů Nikiho Laudy napsal Respekt. (Článek je odemčený.)

- Posledně jsem sliboval, že to příště bude bez Babiše. No, nepovede se mi to. Bude to o Babišovi jako o potravinářském, chemickém a zemědělském velkopodnikateli. Protože tenhle jeho rozměr je snad ještě skandálnější než ten politický.

- Babiš ještě jednou. Je mi líto. Ale rozhovor s premiérem je vždycky dobré si přečíst. Zvlášť s tím naším současným. Říká znovu pozoruhodné věci. Například, že ochrání Česko před "nesmysly z EU". Jakými? No třeba před plány na výrobu elektroaut. Hm. Tak řepku do elektroaut narvat nelze, rozumíme.

- A Babiš vlastně i do třetice. Je to komunistech a o tom, co od nich převzali kapitalističtí velkoagrárníci. Jakým je i náš premiér. Je to docela depresivní.

- Zde jeden sportovní příběh z webu BezFrází.cz. Těch příběhů tam mají kopu, většinou velmi silných a zajímavých. Vřele doporučuji, pokud máte rádi sport a to, co se odehrává za jeho kulisami.

- Nezapomeňte, v pátek a v sobotu jsou volby. Jestli pořád nevíte, komu dát hlas, tady máte návod od našeho experta na EU Ondřeje Housky. (Jeden z nejčtenějších textů u nás v HN za poslední dobu.)

- A ještě jedny volební tipy. Líbí se mi ta jejich konkrétnost a argumentace autora, byť se s panem Hollanem v mnohých preferencích neshodnu.

Přeji dobrý víkend, dobré čtení a dobrou volbu.

