Teď trochu fantazie, prosím. Představme si, že se masové demonstrace proti Babišovi přelijí z Prahy na venkov. Už teď se na Václavák sjíždějí lidé z celé země. Jestli to ještě zesílí, představme si, že situace bude neudržitelná a Babišova vláda padne. Muselo by dojít k nějakému silnému hnutí mysli v hlavách lídrů ČSSD, aby kabinet položili, ale představme si to. Co by se dělo pak? Opravdu bychom se Babiše zbavili? A co by to koho stálo?

