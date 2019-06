Jsme na zelené vlně. Mileniálové na plážích v Asii místo koupání sbírají odpadky, oblékáme se do recyklovaných pet lahví a kdo netřídí alespoň do pěti odpadkových košů, se cítí provinile. Další možností, jak pomoci planetě, je vyměnit špinavý diesel za elektromobil. Musím se přiznat, že jsem také podlehl mediální a marketingové masáži a o tomto kroku již nějakou dobu uvažuji. Bohužel, čím více o tom vím, tím méně mi to dává smysl.

