Kdyby člověk nevěděl, že jde o českou sociální demokracii, skoro by řekl, že v pondělí večer ta strana udělala něco docela chytrého. Tedy v rámci jejích mentálních možností. Rozhodně nelze jen tak říct, že si ČSSD prodloužila svoji roli vládního otloukánka. Přinejmenším ten dojem trochu zmírnila.

Staly se dvě hlavní věci.

Zaprvé: předsednictvo ČSSD vybavilo předsedu Jana Hamáčka tím, čemu se říká "silný mandát". Řečeno lidskou řečí, šlo o to, aby mu prezident Miloš Zeman na nějaké příští schůzce nemohl říct: "Co mi to tady vykládáš, milý Jene? Vrať se ke své straně a zeptej se jí, jakého doopravdy chce ministra kultury a jestli opravdu chce zůstat ve vládě. Protože její názor mě zajímá, ne tvůj, milý Jene."