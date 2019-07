Proč tak rádi věříme hlasatelům zkázy, kteří nám líčí svět jako strašné místo, co se neustále zhoršuje? Chceme tomu věřit? Je to pro nás obdoba pokání, které má zmírnit výčitky za to, že si vlastně žijeme dobře? Nebo to je jen cynický obchod s emocemi?

